Вибух у Монако: в ЗМІ з'явились перші версії про замовників замаху на підприємця Єрмолаєва

Увечері 29 червня пролунав вибух на вулиці Реверенд Пер Луї Фролла у Монако, внаслідок якого, як стверджують ЗМІ з посиланням на джерела, дістав поранення підприємець Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син. Французькі медіа написали, що до замаху може бути причетні організована злочинність. Джерела українських медіа у правоохоронних органах зауважили, що можливий зв'язок з кол-центрами у Дніпрі.

Вибух стався о 21 годины (за місцевим часом) і вже через кілька годин правоохоронці Франції відкинули версію про навмисний теракт, написало медіа BFM TV. Офіційного підтвердження наразі немає, та за даними журналістів, жертвою виявився Вадим Єрмолаєв, який у минулому входив у топ 100 найбагатших українців та працював у Дніпрі. Фокус зібрав інформацію про події у Монако, — про деталі вибуху, підозрюваного, постраждалих, і також про перші версії обставин злочину.

Теракт у Монако — деталі

Перші повідомлення про вибух у Монако з'явились у європейських медіа близько опівночі 30 червня. У перші хвилини після інциденту стало відомо, що здетонував вибуховий пристрій на східцях будинку: люди саме заходили у приміщення. Жертвами стали троє осіб, і ще було двоє свідків. Згодом медіа уточнили, що жертви — родина українців: Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син. Старші отримали серйозніші поранення, син — дещо менші. На фото та відео з місця подій показали закривавлені сходи та поріг будинку. Також бачимо, що вибуху пошкодив декоративні елементи, оскільки східці засипані дрібними уламками будматеріалів.

Відео дня

Голова уряду Монако Крістоф Мірман повідомив, що ідеться про "навмисний напад", написало медіа Le Figaro. Також він уточнив, що вибуховий пристрій начинили болтами та металевими кульками, щоб завдати більшої шкоди.

Який стан постраждалих у Монако

Зранку 30 червня надійшла інформація про стан постраждалих. З'ясувалось, що Єрмолаєв і далі перебуває у важкому стані у лікарні, а дружині могли ампутувати ноги через надто важкі травми. Інші двоє людей, про яких згадували в медіа, потрапили під уламки скла, які розлетілись після вибуху, і серйозних поранень не мають.

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв — підприємець з Дніпра, який у 2023 році потрапив під українські персональні санкції через діяльність на території ТОТ Криму. До всього, у 2017 році він відмовився від громадянства України та став громадянином Кіпру. Підприємець заснував торгово-виробничу корпорацію (ТПК) "Алеф", яка займалась різними видами діяльності: агробізнес, нерухомість, виробництво будматеріалів тощо. Дружина — Ганна Єрмолаєва, за професією — медик. Також є четверо дітей — Артур, Даяна, Соня та Давид. Медіа "Українська правда" згадувала про Єрмолаєва у відео "Батальйон Монако" — про українських підприємців, які опинились у Європі після 22 лютого 2022 року. Крім того, УП писало про старшого сина Артура, якого затримували на Кіпрі за поданням України через можливу причетність до кол-центрів. Наразі невідомо, хто з дітей став жертвою вибуху.

Що відомо про підозрюваного

Згодом правоохоронці оприлюднили перші дані про підозрюваного. З'ясувалось, що вибухівку у Монако підклав чоловік, вбраний у темний капелюх-панамку, темну куртку чи светр та бежеві штани. Фігуранта помітили на камерах відеоспостереження, коли він поклав рюкзак, як підозрюють, з вибухівкою біля східців будинку. Камери показали, що він пішки дістався до "міста Босолей у Приморських Альпах", а далі зник, і його місцеперебування невідоме.

Теракт у Монако — фото підозрюваного, який підклав вибухівку 29 червня Фото: Le Figaro

Правоохоронці, які поспілкувались з медіа, уточнили, що постраждалий раніше не отримував погроз. Тим часом у матеріалі нагадали, що Єрмолаєв перебував під санкціями України, володів естонською фінустановою Versobank, яку закрилки через систематичні порушення та відмивання грошей.

Перші версії про замах у Монако

Медіа УП поспілкувалось з анонімними джерелами у правоохоронних органах України, які отримали дані від французьких правоохоронців. Згідно з попередньою версією, підозрюють причетність організованої злочинності. Крім того, неназваний співрозмовник журналістів сказав, що справа може бути дотична до кол-центрів у Дніпрі.

Зауважмо, російські військкори також згадували про діяльність Єрмолаєва. Наприклад, 25 червня військкор "Рибарь" написав про роботу кол-центрів, які начебто пов'язані з ТПК "Алеф". У одному з інших дописів він згадував про навмисний удар російських "Гербер" по будівлі у Дніпрі: там начебто працював кол-центр, який виманював гроші у росіян.

Теракт у Монако — "Рибарь" про кол-центри у Дніпрі, 25 червня Фото: Скриншот

Наголошуємо, що українські правоохоронці офіційно не коментували замах на Єрмолаєва.

Зазначимо, у лютому 2026 року Фокус писав про діяльність кол-центрів у Дніпрі та про справи, які відкрили правоохоронці. Служба безпеки України повідомила, що викрила чотири шахрайських установи, які обманули громадян ЄС на 1,2 млн дол.

Нагадуємо, 29 червня стало відомо про оголошення підозри НАБУ нардепу Миколі Тищенку: у справі фігурують кол-центри.