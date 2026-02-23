Обдурили жителів ЄС на $1,2 млн: у Дніпрі викрили 4 кол-центри (фото, відео)
Щонайменше $1,2 млн заробили на громадянах Євросоюзу шахраї-криптовалютники, які організували масштабну схему для виманювання грошей.
Для реалізації "схеми" її організатори створили в Дніпрі чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші в "перспективні" криптопроєкти, повідомила Служба безпеки України.
Щоб клієнти були більш поступливими, шахраї демонстрували їм швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.
На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів і прибутковості інвестицій. Насправді, ці дані були вигаданими і не мали нічого спільного з реальними торгами, підкреслили в СБУ.
Коли люди погоджувалися вкласти гроші, шахраї навіть допомагали їм на початковому етапі зробити перший внесок, після чого "заохочували" їх миттєвими дивідендами.
Надихнувшись першим успіхом, клієнти починали перераховувати більші суми в очікуванні нових доходів. Гроші йшли на криптогаманці операторів кол-центрів.
Щойно розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв'язок із клієнтом і блокували його контакти.
У викритті злочинної організації українським правоохоронцям допомагали їхні колеги з країн Балтії. Служба безпеки та Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік вийшли на лідера злочинної організації та десятьох його спільників.
Під час 40 обшуків в офісах і будинках затриманих вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку на місці злочину, а також 21 млн у гривневому еквіваленті, імовірно отриманий злочинним шляхом.
Затриманим інкримінують одразу кілька статей, зокрема створення і керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, і легалізацію майна, набутого злочинним шляхом.
Усіх підозрюваних заарештовано, і якщо їхню провину буде доведено в суді, їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, журналіст Віталій Глагола повідомляв про викрадення на острові Балі Ігоря Комарова та Єрмака Петровського, які є синами впливових в Україні людей. Останньому вдалося втекти, а Комаров перебуває у викрадачів, якими нібито є вихідці з Чечні. Зловмисники вимагали $10 мільйонів.
В одному з відео Комаров розповідає, що з 2022 року почав займатися шахрайськими кол-центрами, які, зокрема, ошукували і жителів РФ.
Також повідомлялося, що "детективи" видурили у пенсіонерів майже півмільйона гривень.