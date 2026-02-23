Обдурили жителів ЄС на $1,2 млн: у Дніпрі викрили 4 кол-центри (фото, відео)

Щонайменше $1,2 млн заробили на громадянах Євросоюзу шахраї-криптовалютники, які організували масштабну схему для виманювання грошей.

Для реалізації "схеми" її організатори створили в Дніпрі чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші в "перспективні" криптопроєкти, повідомила Служба безпеки України.

Щоб клієнти були більш поступливими, шахраї демонстрували їм швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.

На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів і прибутковості інвестицій. Насправді, ці дані були вигаданими і не мали нічого спільного з реальними торгами, підкреслили в СБУ.

Коли люди погоджувалися вкласти гроші, шахраї навіть допомагали їм на початковому етапі зробити перший внесок, після чого "заохочували" їх миттєвими дивідендами.

Надихнувшись першим успіхом, клієнти починали перераховувати більші суми в очікуванні нових доходів. Гроші йшли на криптогаманці операторів кол-центрів.

Щойно розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв'язок із клієнтом і блокували його контакти.

У викритті злочинної організації українським правоохоронцям допомагали їхні колеги з країн Балтії. Служба безпеки та Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік вийшли на лідера злочинної організації та десятьох його спільників.

Під час 40 обшуків в офісах і будинках затриманих вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку на місці злочину, а також 21 млн у гривневому еквіваленті, імовірно отриманий злочинним шляхом.

Затриманим інкримінують одразу кілька статей, зокрема створення і керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, і легалізацію майна, набутого злочинним шляхом.

Усіх підозрюваних заарештовано, і якщо їхню провину буде доведено в суді, їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

