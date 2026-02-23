Обманули жителей ЕС на $1,2 млн: в Днепре разоблачили 4 колл-центра (фото, видео)
Минимум $1,2 млн заработали на гражданах Евросоюза мошенники-криптовалютчики, которые организовали масштабную схему для выманивания денег.
Для реализации "схемы" ее организаторы создали в Днепре четыре колл-центра, операторы которых звонили по телефону гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в "перспективные" криптопроекты, сообщила Служба безопасности Украины.
Чтобы клиенты были более сговорчивыми, мошенники демонстрировали им быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.
На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и прибыльности инвестиций. На самом деле, эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами, подчеркнули в СБУ.
Когда люди соглашались вложить деньги, мошенники даже помогали им на начальном этапе сделать первый взнос, после чего "поощряли" их мгновенными дивидендами.
Вдохновившись первым успехом, клиенты начинали перечислять более крупные суммы в ожидании новых доходов. Деньги шли на криптокошельки операторов колл-центров.
Как только размер инвестиций достигал самого высокого предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты.
В разоблачении преступной организации украинским правоохранителям помогали их коллеги из стран Балтии. Служба безопасности и Национальная полиция совместно с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик вышли на лидера преступной организации и десятерых его сообщников.
В ходе 40 обысков в офисах и домах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным, а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученный преступным путем.
Задержанным инкриминируют сразу несколько статей, в том числе создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и легализацию имущества, добытого преступным путем.
Все подозреваемые арестованы, и если их вина будет доказана в суде, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
