После атаки на Google: "детективы" выманили у пенсионеров почти полмиллиона гривен

Пожилая пара получила звонок от "детектива", который якобы боролся с отмыванием средств. Благодаря такой схеме, неизвестный и его сообщники выманили у людей более полумиллиона гривен.

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Неизвестные мошенники, выдававшие себя "детективов", обманули пожилых людей на сумму в 11 тысяч фунтов (почти 500 тыс. грн). Свою легенду преступник обосновал тем, что люди привлечены к операции под прикрытием по выявлению людей, которые отмывают средства, пишет Daily Mail.

СМИ указывают, что одной пожилой паре начали поступать многочисленные звонки с закрытого номера. Мужской голос по ту сторону трубки утверждал, что участвует в национальной операции по выявлению фальшивых денег. "Детектив" добавил, что работает под прикрытием в местном полицейском участке и сказал супругам, что он привлекает людей для "проверки денег".

Затем "детектив" попросил пару собрать семь тысяч евро (почти 300 тыс. грн), которые позже вечером собрал неизвестный мужчина афро-карибского происхождения. Через день ситуация повторилась: позвонил "детектив" и снова попросил собрать новую сумму денег. На этот раз жена поехала в банк и в контору по займу, где взяла еще 11 тысяч фунтов (более 500 тыс. грн), за которыми уже пришел другой человек, которого описали как выходца с Ближнего Востока.

Когда после того пенсионеры поняли, что их обманули, они немедленно обратились в полицию. Сейчас правоохранители проводят расследование, опрашивают свидетелей и отслеживают камеры наблюдения.

Журналисты добавляют, что эта история с "детективами" под прикрытием случилася как раз после того, как эксперты по кибербезопасности выпустили срочное предупреждение для пользователей Google об атаке, которая могла привести к утечке личных данных.

"Хакеры приобрели спонсируемое рекламное пространство непосредственно в компании, выдавая себя за настоящий сайт технического гиганта Google Authenticator, который предоставляет пользователям двухфакторную защиту паролем. Мошенники использовали клон URL-адреса Google, но затем детальный анализ показал, что эта ссылка ведет к фишинговой странице", — пишут СМИ и добавляют, что благодаря этому хакеры получить доступ к данным банковских счетов, адресов и личных IP-адресов клиентов.

Напомним, Фокус писал, как мошенники обокрали украинку, создав ИИ-дипфейк ее подруги-волонтерки. Дипфейк убедил жертву, что она общается со своей подругой с помощью "подтверждающих" аудио и видео, а также характерных слов и смайликов.

Также мы рассказывали, как хакеры нашли новый способ кражиденег. Группа исследователей кибербезопасности из Университета Стоуни-Брук раскрыли новую криптомошенническую схему и то, как пользователи могут защитить себя.