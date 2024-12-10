Після атаки на Google: "детективи" видурили у пенсіонерів майже пів мільйона гривень

Літня пара отримала дзвінок від "детектива", який нібито боровся з відмиванням коштів. Завдяки такій схемі, невідомий та його спільники видурили в людей понад пів мільйона гривень.

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Невідомі шахраї, які видавали себе "детективів", обманули літніх людей на суму в 11 тисяч фунтів (майже 500 тис. грн). Свою легенду злочинець обґрунтував тим, що люди залучені до операції під прикриттям з виявлення людей, які відмивають кошти, пише Daily Mail.

ЗМІ вказують, що одній літній парі почали надходити численні дзвінки з закритого номера. Чоловічий голос по той бік слухавки стверджував, що бере участь у національній операції з виявлення фальшивих грошей. "Детектив" додав, що працює під прикриттям у місцевому поліцейському відділку та сказав подружжю, що він залучає людей для "перевірки грошей".

Потім "детектив" попросив пару зібрати сім тисяч євро (маже 300 тис. грн), які пізніше ввечері зібрав невідомий чоловік афро-карибського походження.Через день ситуація повторилася: зателефонував "детектив" і знову попрохав зібрати нову суму грошей. Цього разу дружина поїхала до банку і контор з позики, де взяла ще 11 тисяч фунтів (понад 500 тис. грн), за якими вже прийшов інший чоловік, якого описали як вихідця з Близького Сходу.

Коли після того пенсіонери зрозуміли, що їх ошукали, вони негайно звернулися до поліції. Наразі правоохоронці проводять розслідування, опитують свідків та відстежують камери спостереження.

Журналісти додають, що ця історія з "детективами" під прикриттям сталася якраз після того, як експерти з кібербезпеки випустили термінове попередження для користувачів Google про атаку, яка могла привести до витоку особистих даних.

"Хакери придбали спонсорований рекламний простір безпосередньо в компанії, видаючи себе за справжній сайт технічного гіганта Google Authenticator, який надає користувачам двофакторний захист паролем. Шахраї використали клон URL-адреса Google, але потім детальний аналіз показав, що це посилання веде до фішингової сторінки", — пишуть ЗМІ та додають, що завдяки цьому хакери отримати доступ до даних банківських рахунків, адрес та особистих IP-адрес клієнтів.

Нагадаємо, Фокус писав, як шахраї обікрали українку, створивши ШІ-дипфейк її подруги-волонтерки. Дипфейк переконав жертву, що вона спілкується зі своєю подругою за допомогою "підтверджувальних" аудіо та відео, а також характерних слів і смайликів.

Також ми розповідали, як хакери знайшли новий спосіб крадіжки грошей. Група дослідників кібербезпеки з Університету Стоуні-Брук розкрили нову криптошахрайську схему і те, як користувачі можуть захистити себе.