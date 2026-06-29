"Вирішував питання" з кол-центрами за хабар: НАБУ оголосило підозру Тищенку, — нардеп

Народному депутату України Миколі Тищенку оголосили підозру у справі щодо можливого отримання неправомірної вигоди, легалізації коштів та внесення недостовірних відомостей до декларації. Слідство вважає, що йдеться про мільйонні суми та схему, пов’язану з діяльністю так званих "кол-центрів".

У своїй публікації на сторінці в Telegram народний депутат від партії "ЄС" Олексій Гончаренко, посилаючись на інформацію Національного антикорупційного бюро України, повідомив, що підозру оголошено саме чинному народному депутату Миколі Тищенку.

Публікація Олексія Гончаренка в Telegram Фото: Скриншот

Слідство вважає, що у серпні 2023 року парламентар міг звернутися до особи, яку пов’язували з діяльністю нелегальних "кол-центрів", із проханням надати понад 1 мільйон доларів неправомірної вигоди. За це він нібито обіцяв вплинути на роботу окремих таких структур, а також не створювати перешкод для інших. Водночас правоохоронці зазначають, що фактичної передачі коштів у межах цього епізоду не відбулося.

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Окремо слідчі перевіряють обставини легалізації коштів на суму близько 12,6 мільйона гривень. За версією правоохоронців, для цього міг бути використаний фіктивний договір дарування між депутатом і його колишньою дружиною. При цьому вказується, що реального руху коштів не було, а офіційних доходів для таких операцій не існувало.

Згодом ці суми були відображені у щорічній декларації, що, за даними слідства, може свідчити про внесення завідомо недостовірних відомостей.

Наразі депутат опримав підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо отримання неправомірної вигоди, легалізації доходів та декларування неправдивої інформації. Досудове розслідування триває.

"Дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення та інші особи, які можуть бути причетними до його вчинення", — йдеться в публікації НАБУ.

Варто зауважити, що станом на зараз Микола Тищенко у своїх соціальних мережах публічно не коментував оголошену йому підозру.

Нагадаємо, що у 2024 році правоохоронці розслідували бійку у Дніпрі за участі народного депутата Миколи Тищенка та колишнього військового KRAKEN. За даними слідства, під час інциденту чоловіка могли силою утримувати та застосовувати до нього кайданки, після чого ДБР повідомило Тищенку підозру за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Крім того, Фокус писав, що цього року Шевченківський районний суд Дніпра ухвалив рішення про примусовий привід Миколи Тищенка через його неявку на засідання у справі щодо незаконного позбавлення волі та побиття Дмитра Мазохи. Перед цим суд уже штрафував депутата, однак він і надалі не приходив на слухання.