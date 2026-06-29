"Решал вопросы" с колл-центрами за взятку: НАБУ объявило о подозрении Тищенко, — депутат

Народному депутату Украины Николаю Тищенко объявили подозрение по делу о возможном получении неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию. Следствие полагает, что речь идет о миллионных суммах и схеме, связанной с деятельностью так называемых "колл-центров".

В своей публикации на странице в Telegram народный депутат от партии "ЕС" Алексей Гончаренко, сославшись на информацию Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщил, что подозрение предъявлено именно действующему народному депутату Николаю Тищенко.

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram Фото: Скриншот

Следствие полагает, что в августе 2023 года депутат мог обратиться к лицу, которое связывали с деятельностью нелегальных "колл-центров", с просьбой предоставить более 1 миллиона долларов в виде неправомерной выгоды. За это он якобы обещал повлиять на работу отдельных таких структур, а также не создавать препятствий для других. В то же время правоохранители отмечают, что фактической передачи средств в рамках этого эпизода не произошло.

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Кроме того, следователи проверяют обстоятельства легализации средств на сумму около 12,6 миллиона гривен. По версии правоохранителей, для этого мог быть использован фиктивный договор дарения между депутатом и его бывшей женой. При этом указывается, что реального движения средств не было, а официальных доходов для таких операций не существовало.

Впоследствии эти суммы были отражены в ежегодной декларации, что, по данным следствия, может свидетельствовать о внесении заведомо недостоверных сведений.

В настоящее время депутату предъявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в получении неправомерной выгоды, легализации доходов и предоставлении ложных сведений в декларации. Досудебное расследование продолжается.

"Действия данного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ч. 2 ст. 209 УК Украины и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения и другие лица, которые могут быть причастны к его совершению", — говорится в публикации НАБУ.

Стоит отметить, что на данный момент Николай Тищенко в своих социальных сетях публично не комментировал предъявленное ему подозрение.

Напомним, что в 2024 году правоохранительные органы расследовали драку в Днепре с участием народного депутата Николая Тищенко и бывшего военнослужащего KRAKEN. По данным следствия, во время инцидента мужчину могли удерживать силой и применять к нему наручники, после чего ГБР сообщило Тищенко о подозрении по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в этом году Шевченковский районный суд Днепра вынес решение о принудительном приводе Николая Тищенко в связи с его неявкой на заседание по делу о незаконном лишении свободы и избиении Дмитрия Мазохи. До этого суд уже оштрафовал депутата, однако он по-прежнему не являлся на слушания.