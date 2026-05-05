Николая Тищенко принудительно приведут в суд: какая причина, — СМИ

Шевченковский районный суд Днепра отправился применить принудительный привод к нардепу Николаю Тищенко, который, как выяснилось, игнорировал предыдущие заседания по делу о незаконном лишении свободы и избиении бывшего бойца спецподразделения ГУР Kraken Дмитрия Мазохи в Днепре.

Об этом hromadske сообщили в Офисе генпрокурора. В ведомстве отметили, что суд уже из-за игнорирования заседаний оштрафовал политика в размере 3 328 гривен. Но Николай Тищенко и дальше не выполнял возложенные на него обязанности по присутствию.

Следовательно, из-за продолжения неявки политика прокурор подал в суд ходатайство о применении принудительного привода. На суде причину неявки Тищенко признали неуважительной и удовлетворили ходатайство прокурора о принудительной мере.

Поэтому принудительный привод должны применить к Тищенко должны уже на следующее заседание суда, которое должно начаться 14 мая.

В то же время дело об избиении бывшего бойца спецподразделения ГУР Kraken Дмитрия Мазохи в Днепре, где фигурирует Николай Тищенко, находится на этапе исследования письменных доказательств стороны обвинения.

Тищенко — детали дела об избиении военного в Днепре

Фокус писал о деле Тищенко, которое началось с избиения военного в Днепре. На видео с места событий показали группу мужчин, которые напали на прохожего с детской коляской — экс-бойца KRAKEN Дмитрия Павленко. Впоследствии следствие выяснило, что к нападению может быть причастен народный депутат "Слуг народа" Николай Тищенко. Тищенко объяснил, что таким образом он якобы борется с колл-центрами, которые работают в Днепре. А человек, которого избили, согласно его подозрениям, был причастен к этой деятельности.

После открытия уголовного производства нардепа задержали и посадили под домашний арест. С того момента он не имел права выходить из дома и принимать очное участие в сессиях Верховной Рады. Тем временем в сети опубликовали кадры, снятые рядом с домом, в котором живет политик: он прогуливался, нарушая условия меры пресечения.