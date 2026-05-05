Миколу Тищенка примусово приведуть до суду: яка причина, — ЗМІ

Шевченківський районний суд Дніпра вирушив застосувати примусовий привід до нардепа Миколи Тищенка, який, як з'ясувалося, ігнорував попередні засідання у справі щодо незаконного позбавлення волі та побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР Kraken Дмитра Мазохи у Дніпрі.

Про це hromadske повідомили в Офісі генпрокурора. У відомстві зазначили, що суд вже через ігнорування засідань оштрафував політика у розмірі 3 328 гривень. Але Микола Тищенко й далі не виконував покладені на нього обов’язки щодо присутності.

Відтак, через продовження неявки політика прокурор подав до суду клопотання про застосування примусового приводу. На суді причину неприбуття Тищенка визнали неповажною та задовольнили клопотання прокурора щодо примусового заходу.

Тож примусовий привід мають застосувати до Тищенка мають вже на наступне засідання суду, яке має розпочатися 14 травня.

Водночас справа щодо побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР Kraken Дмитра Мазохи у Дніпрі, де фігурує Микола Тищенко, перебуває на етапі дослідження письмових доказів сторони обвинувачення.

Відео дня

Тищенко — деталі справи про побиття військового у Дніпрі

Фокус писав про справу Тищенка, яка почалась з побиття військового у Дніпрі. На відео з місця подій показали групу чоловіків, які напали на перехожого з дитячим візочком — ексбійця KRAKEN Дмитра Павленка. Згодом слідство з'ясувало, що до нападу може бути причетний народний депутат "Слуг народу" Микола Тищенко. Тищенко пояснив, що таким чином він начебто бореться з кол-центрами, які працюють у Дніпрі. А людина, яку побили, згідно з його підозрами, була дотична до цієї діяльності.

Після відкриття кримінального провадження нардепа затримали та посадили під домашній арешт. З того моменту він не мав права виходити з дому і брати очну участь у сесіях Верховної Ради. Тим часом у мережі опублікували кадри, зняті поруч з будинком, в якому живе політик: він прогулювався, порушуючи умови запобіжного заходу.