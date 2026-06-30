Взрыв в Монако: в СМИ появились первые версии о заказчиках покушения на предпринимателя Ермолаева

Вечером 29 июня на улице Реверенд Пер Луи Фролла в Монако прогремел взрыв, в результате которого, как утверждают СМИ со ссылкой на источники, получил ранения предприниматель Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын. Французские СМИ написали, что к покушению может быть причастна организованная преступность. Источники украинских СМИ в правоохранительных органах отметили, что возможна связь с колл-центрами в Днепре.

Взрыв произошел в 21:00 (по местному времени), и уже через несколько часов правоохранительные органы Франции отвергли версию об умышленном теракте, сообщило СМИ BFM TV. Официального подтверждения пока нет, но, по данным журналистов, жертвой оказался Вадим Ермолаев, который в прошлом входил в топ-100 самых богатых украинцев и работал в Днепре. "Фокус" собрал информацию о событиях в Монако — о деталях взрыва, подозреваемом, пострадавших, а также о первых версиях обстоятельств преступления.

Теракт в Монако — подробности

Первые сообщения о взрыве в Монако появились в европейских СМИ около полуночи 30 июня. В первые минуты после инцидента стало известно, что на лестнице здания взорвалось взрывное устройство: люди как раз входили в здание. Жертвами стали три человека, а также двое свидетелей. Впоследствии СМИ уточнили, что жертвами стали члены украинской семьи: Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын. Родители получили более серьёзные ранения, сын — несколько менее тяжёлые. На фото и видео с места происшествия видны окровавленные ступени и порог дома. Также видно, что взрыв повредил декоративные элементы, поскольку ступени засыпаны мелкими обломками стройматериалов.

Відео дня

Глава правительства Монако Кристоф Мирман сообщил, что речь идет о "преднамеренном нападении", пишет издание Le Figaro. Также он уточнил, что взрывное устройство было начинено болтами и металлическими шариками, чтобы нанести больший ущерб.

В каком состоянии находятся пострадавшие в Монако

Утром 30 июня поступила информация о состоянии пострадавших. Выяснилось, что Ермолаев по-прежнему находится в тяжелом состоянии в больнице, а его жене, возможно, пришлось ампутировать ноги из-за слишком тяжелых травм. Двое других человек, о которых упоминали в СМИ, попали под осколки стекла, разлетевшиеся после взрыва, и серьезных ранений не получили.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев — предприниматель из Днепра, который в 2023 году попал под украинские персональные санкции из-за деятельности на территории временно оккупированного Крыма. К тому же в 2017 году он отказался от гражданства Украины и стал гражданином Кипра. Предприниматель основал торгово-производственную корпорацию (ТПК) "Алеф", которая занималась различными видами деятельности: агробизнесом, недвижимостью, производством стройматериалов и т. д. Жена — Анна Ермолаева, по профессии — медик. Также у них четверо детей — Артур, Даяна, Соня и Давид. СМИ "Украинская правда" упоминало Ермолаева в видео "Батальон Монако" — об украинских предпринимателях, оказавшихся в Европе после 22 февраля 2022 года. Кроме того, "Украинская правда" писала о старшем сыне Артуре, которого задержали на Кипре по запросу Украины из-за возможной причастности к колл-центрам. : На сегодняшний день неизвестно, кто из детей стал жертвой взрыва.

Что известно о подозреваемом

Позже правоохранительные органы обнародовали первые данные о подозреваемом. Выяснилось, что взрывчатку в Монако подложил мужчина, одетый в темную панаму, темную куртку или свитер и бежевые брюки. Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда он положил рюкзак, предположительно с взрывчаткой, у лестницы дома. Камеры показали, что он пешком добрался до "города Босолей в Приморских Альпах", а затем исчез, и его местонахождение неизвестно.

Теракт в Монако — фото подозреваемого, подложившего взрывчатку 29 июня Фото: Le Figaro

Правоохранители, пообщавшиеся с представителями СМИ, уточнили, что пострадавший ранее не получал угроз. Между тем в материале напомнили, что Ермолаев находился под санкциями Украины, владел эстонским финансовым учреждением Versobank, которое закрыли из-за систематических нарушений и отмывания денег.

Первые сообщения о покушении в Монако

Медиа УП пообщалось с анонимными источниками в правоохранительных органах Украины, которые получили информацию от французских правоохранителей. Согласно предварительной версии, подозревается причастность организованной преступности. Кроме того, неназванный собеседник журналистов сказал, что дело может быть связано с колл-центрами в Днепре.

Отметим, что российские военные корреспонденты также упоминали о деятельности Ермолаева. Например, 25 июня военный корреспондент "Рыбарь" написал о работе колл-центров, которые якобы связаны с ТПК "Алеф". В одном из других постов он упоминал о преднамеренном ударе российских "Гербер" по зданию в Днепре: там якобы работал колл-центр, который выманивал деньги у россиян.

Теракт в Монако — "Рыбак" о колл-центрах в Днепре, 25 июня Фото: Скриншот

Подчеркиваем, что украинские правоохранительные органы официально не комментировали покушение на Ермолаева.

Отметим, что в феврале 2026 года Фокус писал о деятельности колл-центров в Днепре и о делах, возбужденных правоохранительными органами. Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла четыре мошеннических организации, которые обманули граждан ЕС на 1,2 млн долл.

Напоминаем, что 29 июня стало известно о предъявлении НАБУ подозрения народному депутату Николаю Тищенко: в деле фигурируют колл-центры.