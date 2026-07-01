К нападению на Ермолаева может быть причастна СБУ: версии следователей о взрыве в Монако, — СМИ

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо озвучил версию следствия, согласно которой подозреваемый, подложивший взрывчатку, сбежал в Италию. К розыску подключились полсотни жандармов, и есть надежда, что его вот-вот поймают. Между тем среди версий, о которых узнали журналисты, фигурирует Служба безопасности Украины. Пресс-служба ведомства не комментировала эти подозрения.

Следователи Монако "сосредоточились" на возможной причастности СБУ к взрыву в Монако и к покушению на Ермолаева, который "дистанцировался от родной страны" и жил с кипрским паспортом, говорится в материале издания Le Figaro. Анонимные источники озвучили журналистам эту версию, но не объяснили, какие есть доказательства в поддержку этого сценария. Собеседники издания также уточнили, что организаторы покушения на Ермолаева не хотели летального исхода, а планировали "предупредить".

Le Figaro сообщило о пресс-конференции Стефана Тибо, которая состоялась около 18:00 (по местному времени) 30 июня: расследование взрыва в Монако продолжалось уже почти сутки. Чиновник заявил, что подозреваемого исполнителя надеются задержать "достаточно быстро", и над этим работают 40 жандармов и два вертолета. Тибо уклонился от ответа на вопрос о том, помогали ли подозреваемому сбежать и кто его нанял.

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"Прокурор вчера отказался от комментариев по этому поводу — официальное установление личности преступника все еще продолжается", — говорится в материале.

Между тем СМИ сообщили, что информацию о возможной причастности СБУ к взрыву в Монако получили от нескольких источников, которые подтвердили существование этой версии.

"По нашей информации, нападение, судя по всему, было скорее "предупреждением", чем преднамеренной попыткой убийства", — пояснила газета Le Figaro.

Источники журналистов не сообщили, почему появилась версия о причастности СБУ. На порталах ведомства, а также на ресурсах других украинских спецслужб не было комментариев по поводу этих подозрений. Последний официальный комментарий был опубликован 24 часа назад посольством Украины во Франции и Княжестве Монако: в нём говорилось, что продолжается идентификация пострадавших.

Взрыв в Монако — подробности

Отметим, что в полночь 30 июня стало известно о взрыве в Монако в доме по адресу Rue Révérend Père Louis Frolla, 4. Французские и местные СМИ сообщили, что пострадали три человека: двое пожилых людей — мужчина и женщина — и один 13-летний подросток.

Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что речь, вероятно, идет о предпринимателе Вадиме Ермолаеве с женой и сыном. Позже журналисты "Суспільного" пообщались с женой Ермолаева и выяснили, что она находится в другом месте и не пострадала. Между тем обновилась информация о состоянии пострадавших: мужчина находился в тяжелом состоянии, а женщине ампутировали конечности. Анонимные собеседники СМИ озвучили первые версии о причинах взрыва в Монако. Среди прочего — упоминали о возможной причастности предпринимателя к колл-центрам в Днепре, которые выманивали деньги у украинцев, а также у россиян и европейцев.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о прошлом Вадима Ермолаева и его старшего сына Артура: чем они занимались в Украине и за рубежом.