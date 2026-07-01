Під час вибуху Єрмолаєв був не з дружиною: ЗМІ назвали ім'я жінки, яка втратила обидві ноги (фото)

У Монако внаслідок вибуху біля входу до житлового будинку тяжко постраждала жінка, яку пізніше ЗМІ ідентифікували як Анну Насобіну. Внаслідок вибуху вона втратила обидві ноги та перебуває у критичному стані.

Як пише британське видання The Sun, інцидент стався у будівлі, де перебував 58-річний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який також отримав серйозні поранення. За даними журналістів, 46-річну Анну Насобіну спочатку помилково називали дружиною підприємця, однак згодом з’ясувалося, що вона була його партнеркою. Після вибуху її терміново доправили до лікарні в Ніцці, де лікарі борються за її життя.

Також повідомляється, що під час інциденту постраждав 13-річний син Насобіної та Єрмолаєва. Його стан наразі оцінюють як стабільний. Після вибуху родина перебуває під посиленою охороною французьких спецслужб.

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За даними ЗМІ, Анна Насобіна постраждала внаслідок вибуху в Монако Фото: The Sun

Окремо в ЗМІ виникла плутанина щодо того, хто саме перебував із бізнесменом у момент вибуху. Дружина Єрмолаєва заявила, що в момент трагедії перебувала в безпеці та не була причетна до подій у Монако.

За даними журналістів, Анна Насобіна тривалий час проживала у Великій Британії, займалася юридичною діяльністю та була пов’язана з бізнес-структурами в Лондоні.

Як уточнює видання "Телеграф", Анна Насобіна, яка постраждала під час вибуху в Монако разом із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим, ймовірно була його коханкою та співмешканкою.

За даними ЗМІ, вона народилася у Дніпрі та позиціонується як організаторка світських і культурних заходів. У 2016 році разом із психологинею Юлією Поливодою вона заснувала закритий клуб Eclectique, який проводив лекції, виставки та зустрічі в різних європейських містах, зокрема в Лондоні та Монако.

Також повідомляється, що в останні роки Насобіна перебувала у стосунках із Єрмолаєвим.

Варто зауважити, що наразі немає офіційно підтвердженої інформації щодо особи жінки, яка постраждала внаслідок вибуху.

Водночас французькі правоохоронці розглядають версію цілеспрямованого підриву. Слідство не виключає, що напад може бути пов’язаний із діяльністю кримінальних угруповань або борговими конфліктами, зокрема в контексті справ, які раніше розслідувалися щодо шахрайських кол-центрів.

Вибух в Монако — що про це відомо

Нагадаємо, що ввечері 29 червня в Монако біля житлового будинку пролунав вибух. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше троє людей, імовірно громадяни України. Після цього в медіа почала з’являтися інформація, що ціллю нападу міг бути колишній український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Спочатку місцева влада не виключала версію теракту. За даними уряду Монако, вибух стався через залишений біля будівлі вибуховий пристрій із металевими елементами всередині. Камери спостереження зафіксували чоловіка, який залишив рюкзак і пішки втік у бік французького Босолея. Він був у світлому одязі та головному уборі, що приховував обличчя.

Наразі французькі та українські правоохоронці опрацьовують кілька версій, зокрема можливу причетність організованих злочинних груп і зв’язок із шахрайськими кол-центрами.

До розслідування також долучилося посольство України у Франції. Слідчі встановлюють особи постраждалих та з’ясовують усі обставини вибуху.

Також Фокус писав, що за словами Генерального прокурора Монако Стефана Тібо, підозрюваний, який залишив вибухівку біля будівлі, міг втекти до Італії, і наразі його розшукують десятки жандармів. Також у французьких медіа з’явилася версія про можливу причетність СБУ до інциденту, однак жодних підтверджених доказів цього не наводиться, а офіційних коментарів українських спецслужб немає.