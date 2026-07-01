Во время взрыва Ермолаев не был со своей женой: СМИ назвали имя женщины, лишившейся обеих ног (фото)

В Монако в результате взрыва у входа в жилой дом тяжело пострадала женщина, которую позже СМИ идентифицировали как Анну Насобину. В результате взрыва она лишилась обеих ног и находится в критическом состоянии.

Как пишет британское издание The Sun, инцидент произошел в здании, где находился 58-летний украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который также получил серьезные ранения. По данным журналистов, 46-летнюю Анну Насобину сначала ошибочно называли женой предпринимателя, однако впоследствии выяснилось, что она была его партнершей. После взрыва её срочно доставили в больницу в Ницце, где врачи борются за её жизнь.

Также сообщается, что в ходе инцидента пострадал 13-летний сын Насобиной и Ермолаева. Его состояние в настоящее время оценивается как стабильное. После взрыва семья находится под усиленной охраной французских спецслужб.

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По данным СМИ, Анна Насобина пострадала в результате взрыва в Монако Фото: The Sun

Кроме того, в СМИ возникла путаница относительно того, кто именно находился с бизнесменом в момент взрыва. Супруга Ермолаева заявила, что в момент трагедии она находилась в безопасности и не имела отношения к событиям в Монако.

По данным журналистов, Анна Насобина долгое время проживала в Великобритании, занималась юридической деятельностью и была связана с бизнес-структурами в Лондоне.

Как уточняет издание "Телеграф", Анна Насобина, пострадавшая во время взрыва в Монако вместе с бизнесменом Вадимом Ермолаевым, вероятно, была его любовницей и сожительницей.

По данным СМИ, она родилась в Днепре и позиционирует себя как организатор светских и культурных мероприятий. В 2016 году вместе с психологом Юлией Поливодой она основала закрытый клуб Eclectique, который проводил лекции, выставки и встречи в различных европейских городах, в частности в Лондоне и Монако.

Также сообщается, что в последние годы Насобина состояла в отношениях с Ермолаевым.

Следует отметить, что на данный момент нет официально подтвержденной информации о личности женщины, пострадавшей в результате взрыва.

В то же время французские правоохранительные органы рассматривают версию целенаправленного подрыва. Следствие не исключает, что нападение может быть связано с деятельностью преступных группировок или долговыми конфликтами, в частности в контексте дел, которые ранее расследовались в отношении мошеннических колл-центров.

Взрыв в Монако — что об этом известно

Напомним, что вечером 29 июня в Монако возле жилого дома прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали как минимум три человека, предположительно граждане Украины. После этого в СМИ начала появляться информация о том, что целью нападения мог быть бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Сначала местные власти не исключали версию о террористическом акте. По данным правительства Монако, взрыв произошел из-за оставленного возле здания взрывного устройства с металлическими элементами внутри. Камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который оставил рюкзак и пешком скрылся в сторону французского Босолея. Он был одет в светлую одежду и головной убор, скрывавший лицо.

В настоящее время французские и украинские правоохранительные органы рассматривают несколько версий, в частности возможную причастность организованных преступных групп и связь с мошенническими колл-центрами.

К расследованию также подключилось посольство Украины во Франции. Следователи устанавливают личности пострадавших и выясняют все обстоятельства взрыва.

Также Фокус сообщал, что, по словам генерального прокурора Монако Стефана Тибо, подозреваемый, оставивший взрывчатку возле здания, мог сбежать в Италию, и в настоящее время его разыскивают десятки жандармов. Также во французских СМИ появилась версия о возможной причастности СБУ к инциденту, однако никаких подтвержденных доказательств этого не приводится, а официальных комментариев украинских спецслужб нет.