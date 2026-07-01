Взрыв в Монако: полиция задержала иностранца, подозреваемого в нападении на Ермолаева, — СМИ

В деле о взрыве в Монако, в результате которого пострадали люди, появились новые подробности. Сегодня правоохранительные органы задержали одного иностранца, однако после проверки его отпустили.

Как сообщает издание Monaco-Matin, прокуратура Монако обнародовала новые подробности расследования взрыва, произошедшего 29 июня. В настоящее время дело квалифицировано как покушение на убийство, а к следственным действиям, помимо монегаскских правоохранителей, присоединились также французские коллеги.

По словам государственного прокурора Стефана Тибо, расследование активно продвигается. Следователи шаг за шагом восстанавливают обстоятельства инцидента, изучают все изъятые вещественные доказательства и проводят экспертизы взрывного устройства. И одна из главных задач сейчас — установить, кто изготовил или оставил взрывчатку, которая взорвалась после вскрытия посылки.

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В частности, утром 1 июля правоохранители задержали иностранного гражданина, который мог быть связан с этим делом. Его доставили в полицию для проверки и проведения следственных действий. Однако позже в тот же день мужчину отпустили, а прокуратура не стала уточнять, почему было принято такое решение и остается ли он в поле зрения следствия.

Между тем следователям также удалось поговорить с несовершеннолетним потерпевшим. По информации нескольких источников, речь идет о 13-летнем сыне украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Мальчик находился на месте взрыва и уже дал показания, которые могут помочь установить обстоятельства происшествия.

Однако двух других пострадавших пока допросить невозможно. Как пояснили в прокуратуре, их состояние не позволяет проводить следственные действия. Известно, что один человек до сих пор находится в критическом состоянии, а врачи продолжают бороться за его жизнь.

По данным издания, больше всех пострадала 46-летняя Анна Насобина — спутница Вадима Ермолаева. В результате взрыва женщина получила крайне тяжелые травмы и лишилась обеих ног.

Также в материале отмечается, что следствие продолжается непрерывно, и, в частности, правоохранительные органы обещают сообщать о новых результатах только тогда, когда появятся подтвержденные факты или расследование перейдет на новый процессуальный этап.

Взрыв в Монако 29 июня — подробности происшествия

Вечером 29 июня в Монако возле одного из жилых домов произошел взрыв. В частности, в результате инцидента пострадали как минимум три человека, и, по предварительной информации, среди них могли быть граждане Украины. После происшествия в СМИ появились предположения, что потенциальной целью атаки мог быть бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Сначала местные власти не исключали версию о террористическом акте — по официальным данным, возле здания было оставлено взрывное устройство с металлическими элементами внутри. Камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который оставил рюкзак и после этого пешком скрылся в сторону французского Босолея. Он был одет в светлую одежду и носил головной убор, скрывавший лицо.

В настоящее время французские и украинские правоохранительные органы рассматривают несколько версий происшествия. Среди них — вероятная причастность организованных преступных группировок, а также возможная связь с деятельностью мошеннических колл-центров.

Впоследствии СМИ высказали предположение, что подозреваемый, который, возможно, оставил взрывное устройство, вероятно, сбежал в Италию. В то же время в СМИ также появлялись предположения о возможной причастности СБУ, однако никаких подтвержденных доказательств этой версии не было, как и официальных комментариев украинских спецслужб.