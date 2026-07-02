Дочь экс-заместителя прокурора Днепропетровской области: что известно о любовнице Ермолаева, — СМИ

Женщина, пострадавшая вместе с Вадимом Ермолаевым во время взрыва в Монако, оказалась дочерью бывшего заместителя прокурора Днепропетровской области. Она получила самые тяжелые травмы среди всех пострадавших — врачам пришлось ампутировать ей обе ноги, а ее состояние до сих пор остается критическим.

Как пишет издание Nice-Matin, больше всех от взрыва пострадала 46-летняя Анна Насобина. По информации журналистов, взрывная волна оторвала ей обе ноги. Женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу Пастера в Ницце, где медики провели срочную операцию. В настоящее время она находится в критическом состоянии. Более того, генеральный прокурор Монако пояснил, что ее жизнь по-прежнему находится под угрозой.

На следующий день после трагедии украинские дипломаты из посольства и генерального консульства в Лионе посетили место взрыва и больницы, где находятся раненые. Однако пообщаться с ними не удалось из-за их тяжелого состояния.

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По данным британских СМИ, Анна Насобина является спутницей украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, которого следствие рассматривает в качестве вероятной цели нападения. Вместе они воспитывают 13-летнего сына, который также получил ранения во время взрыва. В то же время Ермолаев официально женат и имеет четверых детей. Его жена сообщила украинским СМИ, что в момент инцидента не находилась вместе с мужем в Монако.

Журналисты отмечают, что Анна Насобина родом из Днепра и является дочерью бывшего заместителя прокурора Днепропетровской области. Позже она переехала в Лондон. С 2023 года Насобина является партнёршей компании Wycombe Square Investments LLP, которая занимается налоговым консультированием нерезидентов.

Кроме того, она была соучредителем лондонского частного клуба Eclectic Club, основанного в 2016 году. В частности, эта организация проводит закрытые концерты, выставки, творческие вечера и другие мероприятия исключительно для приглашенных гостей.

Как утверждает издание, среди посетителей клуба были представители российской диаспоры в Лондоне, а на его мероприятиях выступали артисты, которых СМИ считают приближенными к Кремлю. Также сообщается, что клуб при поддержке бренда Rolls-Royce неоднократно проводил частные вечеринки и гала-мероприятия, в том числе и в Монако.

Напомним, что 1 июля правоохранители задержали одного иностранца, который мог быть связан с этим делом. Однако позже в тот же день мужчину отпустили.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что главной подозреваемой по делу следователи называют женщину украинского происхождения, которую в настоящее время разыскивают. Предполагается, что она могла сбежать в Италию. Следователи также проверяют версию о возможных сообщниках.