Донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини: що відомо про коханку Єрмолаєва, — ЗМІ

Жінка, яка постраждала разом із Вадимом Єрмолаєвим під час вибуху в Монако, виявилася донькою колишнього заступника прокурора Дніпропетровської області. Вона зазнала найтяжчих травм серед усіх потерпілих — лікарям довелося ампутувати їй обидві ноги, а її стан досі залишається критичним.

Як пише видання Nice-Matin, найбільше від вибуху постраждала 46-річна Анна Насобіна. За інформацією журналістів, вибуховою хвилею їй відірвало обидві ноги. Жінку у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні Пастера в Ніцці, де медики провели термінову операцію. Наразі вона перебуває у критичному стані. Ба більше, генеральний прокурор Монако пояснив, що її життя все ще під загрозою.

Українські дипломати з посольства та генерального консульства в Ліоні наступного дня після трагедії відвідали місце вибуху та лікарні, де перебувають поранені. Однак поспілкуватися з ними не вдалося через їхній тяжкий стан.

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За даними британських ЗМІ, Анна Насобіна є партнеркою українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, якого слідство розглядає як ймовірну ціль нападу. Разом вони виховують 13-річного сина, який також отримав поранення під час вибуху. Водночас Єрмолаєв офіційно одружений і має чотирьох дітей. Його дружина повідомила українським медіа, що в момент інциденту не перебувала разом із чоловіком у Монако.

Журналісти зазначають, що Анна Насобіна родом із Дніпра та є донькою колишнього заступника прокурора Дніпропетровської області. Пізніше вона переїхала до Лондона. З 2023 року Насобіна є партнеркою компанії Wycombe Square Investments LLP, яка займається податковим консультуванням нерезидентів.

Крім того, вона була співзасновницею лондонського приватного Eclectic Club, створеного у 2016 році. Зокрема, ця організація створює закриті концерти, виставки, творчі вечори та інші заходи лише для запрошених гостей.

Як стверджує видання, серед відвідувачів клубу були представники російської діаспори в Лондоні, а на його заходах виступали артисти, яких ЗМІ вважають наближеними до Кремля. Також повідомляється, що клуб за підтримки бренду Rolls-Royce неодноразово проводив приватні вечірки та гала-заходи, зокрема й у Монако.

Нагадаємо, що 1 липня правоохоронці затримали одного іноземця, який міг бути пов'язаний зі справою. Втім уже пізніше того ж дня чоловіка відпустили.

Також Фокус писав, що головною підозрюваною у справі слідчі називають жінку українського походження, яку наразі розшукують. Припускається, що вона могла втекти до Італії. Слідчі також перевіряють версію про можливих спільників.