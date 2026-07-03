Расследование взрыва в Монако: в Германии провели обыск в квартире подозреваемой украинки, — СМИ

В Германии правоохранительные органы провели обыски в квартире 39-летней украинки, которую разыскивают по делу о взрыве в Монако, в результате которого трое человек получили тяжелые травмы. Следователи предполагают, что женщина может быть причастна к организации преступления, а изъятые во время обысков вещи уже переданы правоохранительным органам Монако.

В материале немецкого издания Der Spiegel говорится, что следователи Монако установили связь подозреваемой с федеральной землей Гессен, после чего немецкая полиция провела обыски по месту её проживания.

По данным прокуратуры и уголовной полиции земли Гессен, правоохранители провели обыск в квартире женщины в районе Майн-Таунус. Также они изъяли автомобиль, которым она пользовалась. Все вещи, обнаруженные в ходе следственных действий, уже переданы властям Монако, которые продолжают расследование.

В настоящее время украинку разыскивают по международному ордеру на арест. Следователи полагают, что во время подготовки преступления она могла переодеться в мужскую одежду, чтобы не привлекать к себе внимания. В целом дело расследуется как покушение на убийство с применением взрывчатки.

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Как пишет Der Spiegel, разыскиваемая женщина — Анастасия Березовка, уроженка Луганской области. После начала полномасштабной войны она прибыла в Германию в качестве беженки в марте 2022 года. Сначала женщина проживала в центре временного размещения, а позже была зарегистрирована в городе Гофхайм-на-Таунусе.

По данным французских правоохранительных органов, женщина, вероятно, имела опыт охоты и доступ к легальному оружию. При этом ранее она не попадала в поле зрения немецких правоохранительных органов.

Следователи также предполагают, что подозреваемая могла действовать не в одиночку. В рамках расследования были задержаны двое мужчин, однако после проверки их отпустили, поскольку доказательств их непосредственного участия во взрыве не обнаружили.

Что стало причиной взрыва, пока точно неизвестно. Правоохранительные органы проверяют различные версии — от возможных связей с организованной преступностью до личных мотивов. В то же время пока нет никаких подтверждений того, что к этому делу могут быть причастны спецслужбы.

Стоит отметить, что в результате взрыва в Монако трое человек получили тяжелые ранения. По данным СМИ, больше всех пострадала 46-летняя Анна Насобина, которая лишилась обеих ног и находится в критическом состоянии. Также серьёзные травмы получил украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а их 13-летний сын получил ранения, однако его состояние врачи оценивают как стабильное.

В целом, спустя 36 часов после взрыва прокуратура Монако уже установила личность подозреваемой по делу о взрыве возле жилого дома, в котором пострадал Вадим Ермолаев, и объявила её в международный розыск через Интерпол. В настоящее время женщине инкриминируют покушение на убийство, закладку взрывчатки и сговор с другими лицами.

Кроме того, в розыскном ориентировке указано, что у подозреваемой темные волосы и большая татуировка на правой руке — от плеча до локтя, которая, вероятно, изображает змею. Также следователи предполагают, что во время визита в полицейский участок, где она забирала свой автомобиль со штрафной стоянки, женщина назвалась вымышленным именем.