Покушение на Ермолаева в Монако: подозреваемый установлен, его объявлено в международный розыск, — СМИ

Прокуратура Монако установила личность подозреваемого в совершении взрыва и покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева. На него было выпущено "красное уведомление" Интерпола.

Через 36 часов после происшествия был установлен подозреваемый в умышленном взрыве возле жилого дома, произошедшем в Монако 29 июня. Об этом сообщает издание RTL со ссылкой на сообщение прокуратуры.

Прокуратура княжества сообщила, что в отношении подозреваемого выдан ордер на арест.

"Прокуратура Княжества сообщает, что через 36 часов после происшествия был установлен подозреваемый в умышленном взрыве возле жилого дома на Скале. С вечера четверга, 2 июля, на него будет выпущено "красное уведомление" Интерпола", — сообщает СМИ.

Подозреваемому инкриминируют сразу несколько преступлений: покушение на убийство и соучастие, установку взрывчатки на общественной дороге и сговор с другими лицами. Расследование ведут трое судей.

Відео дня

Взрыв в Монако — последние новости

2 июля издание France Info сообщило, что следствие вышло на подозреваемую после показаний очевидца и проверки записей с камер видеонаблюдения вблизи места происшествия. Главной подозреваемой по делу назвали женщину украинского происхождения, в отношении которой в настоящее время ведется расследование. Предположительно, ей около 30 лет. СМИ пишут, что подозреваемая могла покинуть Монако после взрыва и сбежать в Италию.

Издание Nice-Matin в четверг сообщило, что женщина, наиболее пострадавшая в результате взрыва в Монако, — это дочь бывшего заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина. Взрывная волна оторвала женщине обе ноги.

Анна Насобина, которая больше всех пострадала в результате взрыва в Монако Фото: The Sun

Стоит также напомнить, что в среду, 1 июля, полиция уже задерживала иностранца, которого подозревала в покушении на Ермолаева. Однако вскоре после проверки его отпустили.

Ранее издание Le Figaro публиковало версии следователей о взрыве в Монако. В одной из версий событий, о которых удалось узнать журналистам, фигурирует Служба безопасности Украины.