Замах на Єрмолаєва у Монако: підозрюваного ідентифіковано, його оголосили у міжнародний розшук, — ЗМІ

Прокуратура Монако ідентифікувала підозрюваного у скоєнні вибуху і замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. На нього було видано "червоне повідомлення" Інтерполу.

Через 36 годин після події було ідентифіковано підозрюваного у навмисному вибуху біля житлового будинку, що стався у Монако 29 червня. Про це пише видання RTL з посиланням на повідомлення прокуратури.

Прокуратура князівства у своєму повідомила, що щодо підозрюваного видано ордер на арешт.

"Прокуратура Князівства повідомляє, що через 36 годин після події було ідентифіковано підозрюваного у навмисному вибуху біля житлового будинку на Скелі. З вечора четверга, 2 липня, на нього буде видано "червоне повідомлення" Інтерполу", — повідомляє медіа.

Підозрюваному інкримінують одразу кілька злочинів: спробу вбивства та співучасть, закладку вибухівки на громадській дорозі та змову з іншими особами. Розслідування ведуть троє суддів.

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Вибух у Монако — останні новини

2 липня видання France Info повідомило, що слідство вийшло на підозрювану після свідчень очевидця та перевірки записів із камер відеоспостереження поблизу місця інциденту. Головною підозрюваною у справі назвали жінку українського походження, яку наразі розслідують. Попередньо, їй біля 30 років. Медіа пише, що підозрювана могла залишити Монако після вибуху та втекти до Італії.

Видання Nice-Matin у четвер розповідало, що жінка, яка найбільше постраждала внаслідок вибуху у Монако, — це донька колишнього заступника прокурора Дніпропетровської області Анна Насобіна. Жінці вибуховою хвилею відірвало обидві ноги.

Анна Насобіна, яка найбільше постраждала внаслідок вибуху у Монако Фото: The Sun

Варто нагадати також, що у середу, 1 липня, поліція вже затримувала іноземця, якого підозрювала у замаху на Єрмолаєва. Однак вже невдовзі після перевірки його відпустили.

Раніше видання Le Figaro публікувало версії слідчих про вибух у Монако. Серед однієї з версій подій, про які вдалося дізнатися журналістам, фігурує Служба безпеки України.