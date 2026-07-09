Тело Березовской нашли в "комнате пыток": зачем в подвале хранили топоры и лопаты, — СМИ

В Печерском районном суде Киева 9 июля во время рассмотрения дела об убийстве Анастасии Березовской адвокат одного из подозреваемых прокомментировал назначение подвального помещения, которое ранее СБУ назвала похожим на "место пыток".

Как пишет издание "ТСН", адвокат бывшего полицейского Киевской области Виталия Жиковича, которого подозревают в убийстве Анастасии Березовской, Анатолий Иванов во время судебного заседания озвучил свою версию назначения подвального помещения, где правоохранители обнаружили тело женщины.

По словам защитника, подвал был оборудован как укрытие, а не как место для пыток. Он утверждает, что топор и лопаты хранились там из-за постоянной угрозы российских атак.

Адвокат пояснил, что жители частных домов часто хранят в подвалах такие инструменты, чтобы в случае разрушения дома в результате попадания ракеты или дрона иметь возможность самостоятельно выбраться из-под завалов.

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"Каждую ночь сюда прилетает, и у тех, кто живет в частных домах, есть подвал. И не дай Бог, чтобы это прилетело, когда человек находится в подвале — домик обрушится. Чтобы как-то откопаться, логично, что у нас есть лопатка и топор", — пояснил адвокат.

Кроме того, Иванов раскритиковал публикацию фотографий из подвального помещения, заявив, что они являются материалами следствия. По его мнению, такие снимки не должны были попадать в открытый доступ, поскольку это может нарушать тайну досудебного расследования.

"Прежде чем выкладывать всё это в СМИ. И, во-первых, зачем представителям ОП выкладывать эти фото? Это оперативная съёмка, это доказательства, а не доказательства. Это тайна следствия", — отметил он.

В то же время именно Служба безопасности Украины ранее сообщала, что в ходе следственных действий было обнаружено подвальное помещение, которое, по оценке правоохранителей, напоминало комнату для пыток.

Прокурор в ходе заседания также отметил, что в случае доказательства вины Виталию Жиковичу грозит пожизненное лишение свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права освобождения под залог.

Покушение на Ермолаева — что известно о смерти подозреваемой

Напомним, что вечером 29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв, в результате которого тяжелые травмы получили украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, женщина, которую СМИ идентифицировали как Анну Насобину, а также их 13-летний сын. Французские правоохранители рассматривали версию целенаправленного подрыва, а в СМИ сообщалось, что целью нападения мог быть именно Ермолаев.

Уже 2 июля французские правоохранительные органы установили личность главной подозреваемой по делу о взрыве в Монако — ею оказалась женщина украинского происхождения, которая, по данным следствия, могла покинуть страну и сбежать в Италию. Её удалось идентифицировать благодаря записям с камер видеонаблюдения и показаниям очевидца.

На следующий день стало известно, что Интерпол объявил в международный розыск 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую. Французские правоохранители считали её главной подозреваемой по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева и заявляли, что женщина находилась возле места взрыва незадолго до инцидента.

Однако уже 6 июля под Киевом обнаружили тело Анастасии Березовской. По данным источников в правоохранительных органах, женщину, вероятно, застрелили, а по делу задержали двух подозреваемых — действующего офицера ГУР и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

Впоследствии, 7 июля, журналисты "Схем" сообщили, что одним из подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, по данным следствия, является действующий сотрудник Главного управления разведки Владислав Реут. Вторым фигурантом дела является бывший сотрудник правоохранительных органов Виталий Жикович, которому уже предъявлены подозрения.