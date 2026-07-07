Покушение на Ермолаева: после убийства Березовской задержали сотрудника ГУР и экссотрудника правоохранительных органов

В Украине обнаружили тело гражданки Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Монако подозревали в покушении на убийство семьи украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. По подозрению в её убийстве задержали двух мужчин.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, Березовская, которую в Монако подозревают в покушении на убийство семьи, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок, прибыла в Украину 1 июля 2026 года. В тот же день украинские правоохранители возбудили досудебное расследование и установили круг её общения и маршруты передвижения.

Следователи выяснили, что после возвращения в Украину женщина поддерживала контакты с семьей, бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР МОУ. Оба мужчины неоднократно переводили ей средства на банковские и криптовалютные счета, поэтому их проверяли на возможную причастность к покушению в Монако.

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В ходе неотложных следственных действий действующий сотрудник ГУР сообщил, что вместе с другим фигурантом убил Березовскую. По его словам, он не сообщал руководству о своих контактах с женщиной, переводах средств и других действиях и действовал по собственному усмотрению. По показаниям одного из соучастников правоохранители провели следственный эксперимент, в ходе которого обнаружили тело Березовской с огнестрельными ранениями головы и пистолетные гильзы.

Кроме того, во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов было обнаружено подвальное помещение, напоминающее камеру пыток. Оба мужчины были задержаны по подозрению в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время готовится уведомление о подозрении, а украинские правоохранители передали всю имеющуюся информацию следственным органам Монако и продолжают устанавливать заказчиков и других возможных участников покушения на семью.

В Национальной полиции Украины подчеркнули, что задержанный военнослужащий действовал самостоятельно и не информировал руководство о своих контактах с Березовской или о переводах средств. В ведомстве также отметили, что расследование ведет Национальная полиция при оперативном сопровождении контрразведки СБУ и при содействии начальника ГУР МОУ Олега Иващенко.

Что известно о покушении на Вадима Ермолаева в Монако

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Наиболее тяжелые ранения получила 46-летняя Анна Насобина — она лишилась обеих ног и находится в критическом состоянии. Также получили травмы украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его 13-летний сын, состояние которого медики оценивают как стабильное.

Ранее "Фокус" сообщал, что 1 июля правоохранители задержали иностранца, которого проверяли на причастность к взрыву, однако в тот же день его отпустили.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что к покушению может быть причастна женщина украинского происхождения. По данным журналистов, камеры видеонаблюдения зафиксировали её возле дома Ермолаева за несколько минут до взрыва. Через 36 часов после инцидента прокуратура Монако установила личность подозреваемой и объявила её в международный розыск через Интерпол.

Позже стало известно, что речь идет об уроженке Луганской области Анастасии Березовской. По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения она уехала в Европу в качестве беженки, а в Германии правоохранительные органы провели обыски в её квартире.