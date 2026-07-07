Замах на Єрмолаєва: після вбивства Березовської затримали співробітника ГУР та експравоохоронця

В Україні знайшли тіло громадянки Анастасії Березовської, яку правоохоронці Монако підозрювали у замаху на вбивство родини українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За підозрою у її вбивстві затримали двох чоловіків.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, Березовська, яку в Монако підозрюють у замаху на вбивство родини, внаслідок якого постраждали троє людей, зокрема дитина, прибула до України 1 липня 2026 року. Того ж дня українські правоохоронці відкрили досудове розслідування та встановили коло її спілкування і маршрути пересування.

Слідчі з'ясували, що після повернення до України жінка контактувала з родиною, колишнім співробітником правоохоронних органів та чинним співробітником ГУР МОУ. Обидва чоловіки неодноразово переказували їй кошти на банківські та криптовалютні рахунки, тому їх перевіряли на можливу причетність до замаху в Монако.

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Під час невідкладних слідчих дій чинний співробітник ГУР повідомив, що разом з іншим фігурантом убив Березовську. За його словами, він не повідомляв керівництво про свої контакти з жінкою, перекази коштів та інші дії й діяв на власний розсуд. За показами одного зі співучасників правоохоронці провели слідчий експеримент, під час якого знайшли тіло Березовської з вогнепальними пораненнями голови та пістолетні гільзи.

Також під час обшуку в оселі колишнього правоохоронця виявили підвальне приміщення, схоже на кімнату тортур. Обох чоловіків затримали за підозрою у вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Наразі готують повідомлення про підозру, а українські правоохоронці передали всю наявну інформацію слідчим органам Монако та продовжують встановлювати замовників і інших можливих учасників замаху на родину.

У Національній поліції України наголосили, що затриманий військовослужбовець діяв самостійно і не інформував керівництво про свої контакти з Березовською чи перекази коштів. У відомстві також зазначили, що розслідування проводять Національна поліція за оперативного супроводу контррозвідки СБУ та за сприяння начальника ГУР МОУ Олега Іващенка.

Що відомо про замах на Вадима Єрмолаєва в Монако

Нагадаємо, 29 червня біля житлового будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали троє людей. Найважчих поранень зазнала 46-річна Анна Насобіна — вона втратила обидві ноги й перебуває у критичному стані. Також травмувалися український бізнесмен Вадим Єрмолаєв і його 13-річний син, стан якого медики оцінюють як стабільний.

Раніше Фокус писав, що 1 липня правоохоронці затримали іноземця, якого перевіряли на причетність до вибуху, однак того ж дня його відпустили.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що до замаху може бути причетна жінка українського походження. За даними журналістів, камери відеоспостереження зафіксували її поблизу будинку Єрмолаєва за кілька хвилин до вибуху. Через 36 годин після інциденту прокуратура Монако встановила особу підозрюваної та оголосила її в міжнародний розшук через Інтерпол.

Пізніше стало відомо, що йдеться про уродженку Луганської області Анастасію Березовську. За інформацією ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала до Європи як біженка, а в Німеччині правоохоронці провели обшуки в її помешканні.