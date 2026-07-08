Подозреваемая в покушении в Монако: СМИ выяснили новые факты о фигурантах дела об убийстве Березовской

Журналисты издания "Схемы" выяснили имена двух мужчин, задержанных по подозрению в убийстве женщины в Украине, которую подозревали в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, в Монако.

Программа "Схемы" (Радио Свобода) установила новые подробности по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на Ермолаева. Речь идет, в частности, о сотруднике Главного управления разведки Минобороны (согласно данным официального следствия) и, вероятно, о сотруднике СБУ.

7 июля в Офисе генерального прокурора сообщили о предъявлении подозрения в убийстве Анастасии Березовской, которую разыскивал Интерпол в связи со взрывом в Монако, двум задержанным по этому делу мужчинам.

Березовская вернулась в Украину 1 июля, а через несколько дней её тело с огнестрельными ранениями обнаружили закопанным под Киевом. Задержанные, согласно официальным сообщениям украинского следствия, — бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник Главного управления разведки. Согласно данным следствия, они могли быть причастны к покушению на Ермолаева, поскольку оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской.

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На данный момент известно, что Анастасии Березовской было 39 лет, она родом из Житомира. Чем именно занималась женщина — точно неизвестно, однако объявления, которые она публиковала на маркетплейсе OLX в 2021 году, могут свидетельствовать о том, что она, вероятно, зарабатывала на разведении собак.

В 2021 году суд в Житомире признал Березовскую виновной в мелком хулиганстве. Согласно судебному постановлению, она, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла другую женщину нецензурной бранью и толкала её".

После начала полномасштабной войны Березовская уехала в Германию и жила во Франкфурте.

Одним из подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской украинские правоохранители назвали действующего сотрудника ГУР МОУ. Ранее СМИ обнародовали его имя – Евгений Реут, однако, по данным двух независимых друг от друга источников редакции, подозрение было предъявлено его брату Владиславу Реуту. Ему 33 года, он родом из Житомира. Мужчина с аналогичным ФИО является выпускником факультета правоведения Киевского национального торгово-экономического университета.

С 2022 года Владислав Реут, по всей видимости, проходил службу в воинской части А2772 — это учебно-тренировочный центр Сил специальных операций ВСУ.

Журналисты направили запрос в ГУР МОУ с просьбой подтвердить или опровергнуть, что данное лицо является действующим сотрудником разведки, и ожидают ответа. Родственники Реута отказались общаться с прессой.

Ранее в ГУР прокомментировали это дело, отметив, что подозреваемые в убийстве Березовской были задержаны сотрудниками Национальной полиции, СБУ и ОГП.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины заинтересовано в полном расследовании и оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам. Расследование продолжается при личном содействии начальника ГУР Минобороны Украины Олега Иващенко", — заявили в управлении.

Из источников "Схемы" стало известно имя второго подозреваемого, но его не назовут до того, как официальное следствие обнародует его имя. Известно, что это 49-летний уроженец города Умань, который до 2020 года работал полицейским в Киевской области.

По данным двух журналистских источников, знакомых с делом, он может быть либо действующим, либо бывшим сотрудником СБУ.

Напомним, "Фокус" писал о покушении на Вадима Ермолаева. Взрыв прогремел 29 июня на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в Монако. Подозреваемая спрятала взрывное устройство в рюкзаке у входа в жилой дом Sun’s Palace и привела его в действие с помощью мобильного телефона, находясь примерно в 12 метрах. В результате взрыва были ранены сам Ермолаев, его спутница и их сын.

Кроме того, мы рассказывали о том, как тело Березовской нашли под Киевом.