Підозрювана у замаху в Монако: ЗМІ з'ясували нові факти про фігурантів справи вбивства Березовської

Журналісти видання "Схеми" з'ясували імена двох чоловіків, затриманих за підозрою у вбивстві жінки в Україні, яку підозрювали у замаху на українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

"Схеми" (Радіо Свобода) встановили нові деталі у справі щодо вбивства Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва. Йдеться, зокрема, про співробітника Головного управління розвідки Міноборони (відповідно до даних офіційного слідства) та, ймовірно, співробітника СБУ.

7 липня в Офісі генпрокурора повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської, яку розшукував Інтерпол через вибух у Монако, двом затриманим у справі чоловікам.

Березовська повернулася до України 1 липня, а за декілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями виявили закопаним під Києвом. Затримані, згідно з офіційними повідомленнями українського слідства, – колишній співробітник правоохоронних органів і чинний співробітник Головного управління розвідки. Згідно із даними слідства, вони могли бути причетними до замаху на Єрмолаєва, оскільки обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Березовської.

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Наразі відомо, що Анастасії Березовській було 39 років, вона – з Житомира. Чим саме займалася жінка – достеменно невідомо, однак оголошення, які вона публікувала на маркетплейсі OLX у 2021 році, можуть свідчити, що вона, ймовірно, могла заробляти розведенням собак.

У 2021 році суд у Житомирі визнав Березовську винною у дрібному хуліганстві. Відповідно до судової постанови, вона, "перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображала іншу жінку нецензурною лайкою та штовхала її".

Після початку повномасштабної війни Березовська виїхала до Німеччини та жила у Франкфурті.

Одним із підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської українські правоохоронці назвали діючого працівника ГУР МОУ. Раніше ЗМІ оприлюднили його ім’я – Євген Реут, втім, за даними двох незалежних один від одного джерел редакції, підозру отримав його брат Владислав Реут. Йому 33 роки, він родом із Житомира. Чоловік із аналогічним ПІБ є випускником факультету правознавства Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2022 року Владислав Реут, ймовірно, проходив службу у військовій частині А2772 – це навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Журналісти надіслали запит до ГУР МОУ із проханням підтвердити або спростувати, що така особа є діючим співробітником розвідки, та очікує на відповідь. Родичі Реута відмовились спілкуватись із пресою.

Раніше в ГУР прокоментували справу, зазначивши, що підозрюваних у вбивстві Березовської затримали співробітники Національної поліції, СБУ та ОГП.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України зацікавлене у повному розслідуванні та надає всебічну підтримку правоохоронним органам. Слідство триває за особистого сприяння начальника ГУР МО України Олега Іващенка", – заявили в управлінні.

Від джерел "Схеми" дізналися ім'я другого підозрюваного, але не назвуть його до оприлюднення імені офіційним слідством. Відомо, що він – 49-річний уродженець міста Умань, який до 2020 року працював поліцейським у Київській області.

За даними двох джерел журналістів, обізнаних зі справою, він може бути або чинним, або колишнім співробітником СБУ.

Нагадаємо, Фокус писав про замах на Вадима Єрмолаєва. Вибух пролунав 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. Підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun’s Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено самого Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Також ми розповідали про те, як тіло Березовської знайшли під Києвом.