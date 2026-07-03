Вибух у Монако: Україна долучилася до розслідування щодо замаху на Єрмолаєва, — ОГП

Україна офіційно долучилася до розслідування резонансного вибуху в Монако, внаслідок якого постраждала родина українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Зокрема, для координації роботи з іноземними правоохоронцями ОГП ініціював створення міжнародної слідчої групи.

Як йдеться у публікації на сайті Офісу Генерального прокурора, на початку липня в Україні відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб, серед яких є дитина. Йдеться про вибух, що стався 29 червня поблизу житлового будинку в Князівстві Монако.

Загалом, це розслідування проводить Головне слідче управління Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. До оперативного супроводу також залучений Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За попередніми даними слідства, біля будинку, де перебувала родина, спрацював вибуховий пристрій, і внаслідок цього травм зазнали троє членів сім'ї. Зрештою, усіх постраждалих доставили до лікарні.

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Українські правоохоронці розслідують цей злочин за статтями Кримінального кодексу, що стосуються закінченого замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, скоєного на замовлення та способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Наразі слідчі перевіряють усі можливі обставини злочину — встановлюють ймовірного виконавця, якщо він перебував на території України, а також людей, які могли бути причетними до організації чи замовлення замаху.

Водночас Офіс Генерального прокурора вже координує роботу з правоохоронними органами Монако та іншими міжнародними партнерами. Сторони обмінюються інформацією та узгоджують подальші слідчі дії.

Окрім цього, українська сторона ініціювала створення міжнародної слідчої групи. В ОГП пояснили, що такий формат співпраці допоможе швидше об'єднати зібрані докази, встановити всіх причетних до злочину та забезпечити їхнє притягнення до відповідальності.

Замах на Єрмолаєва у Монако — що про це відомо

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в Монако, що стався 29 червня, тяжкі поранення дістали троє людей. За даними ЗМІ, найбільше постраждала 46-річна Анна Насобіна, яка втратила обидві ноги та перебуває у критичному стані. Також серйозних травм зазнав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, а їхній 13-річний син отримав поранення, однак його стан лікарі оцінюють як стабільний.

Також Фокус писав, що 1 липня правоохоронці затримали іноземного громадянина, який міг бути пов'язаний зі справою. Втім уже пізніше того ж дня чоловіка відпустили.

Згодом ЗМІ повідомили, що до замахну на вбивство може бути причетна жінка українського походження. Зокрема, камери зафіксували її за кілька хвилин до вибуху неподалік будинку, де проживає Вадим Єрмолаєв із сім’єю. Зазначається, що через 36 годин після вибуху, прокуратура Монако встановила особу підозрюваної у справі про вибух біля житлового будинку та оголосила її в міжнародний розшук через Інтерпол.

Також повідомлялося, що жінка, яку розшукують — Анастасія Березівка, уродженка Луганської області. Після початку повномасштабної війни вона приїхала до Європи як біженка у березні 2022 року. Також у Німеччині правоохоронці вже провели обшуки у її квартирі.