Взрыв в Монако: Украина присоединилась к расследованию по делу о покушении на Ермолаева, — ОГП

Украина официально присоединилась к расследованию громкого взрыва в Монако, в результате которого пострадала семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В частности, для координации работы с иностранными правоохранительными органами ОГП инициировало создание международной следственной группы.

Как сообщается в публикации на сайте Офиса Генерального прокурора, в начале июля в Украине было возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство трёх человек, среди которых есть ребёнок. Речь идет о взрыве, произошедшем 29 июня возле жилого дома в Княжестве Монако.

В целом, это расследование проводит Главное следственное управление Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. К оперативному сопровождению также привлечен Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По предварительным данным следствия, возле дома, где находилась семья, сработало взрывное устройство, в результате чего травмы получили трое членов семьи. В итоге всех пострадавших доставили в больницу.

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Украинские правоохранительные органы расследуют это преступление по статьям Уголовного кодекса, касающимся завершенного покушения на умышленное убийство двух или более лиц, совершенного по заказу и способом, опасным для жизни многих людей.

В настоящее время следователи проверяют все возможные обстоятельства преступления — устанавливают вероятного исполнителя, если он находился на территории Украины, а также лиц, которые могли быть причастны к организации или заказу покушения.

В то же время Офис Генерального прокурора уже координирует работу с правоохранительными органами Монако и другими международными партнерами. Стороны обмениваются информацией и согласовывают дальнейшие следственные действия.

Кроме того, украинская сторона инициировала создание международной следственной группы. В ОГП пояснили, что такой формат сотрудничества поможет быстрее обобщить собранные доказательства, установить всех причастных к преступлению и обеспечить их привлечение к ответственности.

Покушение на Ермолаева в Монако — что об этом известно

Напомним, что в результате взрыва в Монако, произошедшего 29 июня, трое человек получили тяжелые ранения. По данным СМИ, больше всех пострадала 46-летняя Анна Насобина, которая лишилась обеих ног и находится в критическом состоянии. Также серьёзные травмы получил украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а их 13-летний сын получил ранения, однако его состояние врачи оценивают как стабильное.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что 1 июля правоохранители задержали иностранного гражданина, который мог быть причастен к делу. Однако позже в тот же день мужчину отпустили.

Впоследствии СМИ сообщили, что к покушению на убийство может быть причастна женщина украинского происхождения. В частности, камеры зафиксировали её за несколько минут до взрыва недалеко от дома, где проживает Вадим Ермолаев с семьёй. Отмечается, что через 36 часов после взрыва прокуратура Монако установила личность подозреваемой по делу о взрыве возле жилого дома и объявила её в международный розыск через Интерпол.

Также сообщалось, что разыскиваемая женщина — Анастасия Березовка, уроженка Луганской области. После начала полномасштабной войны она прибыла в Европу в качестве беженки в марте 2022 года. Кроме того, в Германии правоохранительные органы уже провели обыски в ее квартире.