Тіло Березовської знайшли у "кімнаті тортур": навіщо в підвалі зберігали сокири та лопати, — ЗМІ

У Печерському районному суді Києва 9 липня під час розгляду справи про вбивство Анастасії Березовської адвокат одного з підозрюваних прокоментував призначення підвального приміщення, яке раніше СБУ назвала схожим на "місце тортур".

Як пише видання "ТСН", адвокат колишнього поліцейського Київської області Віталія Жиковича, якого підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської, Анатолій Іванов під час судового засідання озвучив власну версію щодо призначення підвального приміщення, де правоохоронці знайшли тіло жінки.

За словами захисника, підвал був облаштований як укриття, а не як місце для катувань. Він стверджує, що сокира та лопати зберігалися там через постійну загрозу російських атак.

Адвокат пояснив, що мешканці приватних будинків часто тримають у підвалах такі інструменти, щоб у разі руйнування будинку після влучання ракети або дрона мати можливість самостійно вибратися з-під завалів.

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"Кожної ночі тут прилітає, і тут, хто живе у приватних будинках, має підвал. І не дай Боже прилетить, коли людина в підвалі, будиночок завалюється. Щоб себе якось відкопати, логічно, що маємо лопатку та сокиру", — пояснив адвокат.

Крім того, Іванов розкритикував публікацію фотографій із підвального приміщення, заявивши, що вони є матеріалами слідства. На його думку, такі знімки не мали потрапити у відкритий доступ, оскільки це може порушувати таємницю досудового розслідування.

"Перед тим, як це все кидати в ЗМІ. І, по-перше, навіщо було представникам ОП кидати ці фото? Це оперативна зйомка, це докази, не докази. Це таємниця слідства", — зауважив він.

Водночас саме Служба безпеки України раніше повідомляла, що під час слідчих дій було виявлено підвальне приміщення, яке, за оцінкою правоохоронців, було схоже на кімнату для тортур.

Прокурор під час засідання також зазначив, що у разі доведення вини Віталію Жиковичу загрожує довічне позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

Замах на Єрмолаєва — що відомо про смерть підозрюваної

Нагадаємо, що ввечері 29 червня біля житлового будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого тяжко постраждали український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, жінка, яку ЗМІ ідентифікували як Анну Насобіну, а також їхній 13-річний син. Французькі правоохоронці розглядали версію цілеспрямованого підриву, а в медіа повідомляли, що ціллю нападу міг бути саме Єрмолаєв.

Вже 2 липня французькі правоохоронці встановили головну підозрювану у справі про вибух у Монако — нею виявилася жінка українського походження, яка, за даними слідства, могла залишити країну та втекти до Італії. Її вдалося ідентифікувати завдяки записам із камер відеоспостереження та свідченням очевидця.

Наступного дня стало відомо, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 39-річну українку Анастасію Березовську. Французькі правоохоронці вважали її головною підозрюваною у справі про замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва та заявляли, що жінка перебувала біля місця вибуху незадовго до інциденту.

Однак уже 6 липня під Києвом знайшли тіло Анастасії Березовської. За даними джерел у правоохоронних органах, жінку, ймовірно, застрелили, а у справі затримали двох підозрюваних — чинного офіцера ГУР та колишнього правоохоронця.

Згодом, 7 липня журналісти "Схем" повідомили, що одним із підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської є, за даними слідства, чинний співробітник Головного управління розвідки Владислав Реут. Другим фігурантом справи є колишній працівник правоохоронних органів Віталій Жикович, яким уже оголосили підозри.