Вибух у Монако: суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у вбивстві Березовської

Печерський суд Києва 9 липня обрав запобіжний захід Віталію Жиковичу. Це другий підозрюваний у справі про вбивство Анастасії Березовської, яка була підозрюваною у замаху на вбивство мільйонера Вадима Єрмолаєва в Монако.

Суд узяв Віталія Жиковича під варту без можливості внесення застави. Про цей запобіжний захід клопотали прокурори. Сторона захисту Жиковича просила суд застосувати до нього цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета, повідомляє "Суспільне".

Суд у Києві обрав запобіжний захід

Віталій Жикович — колишній поліцейський та ексспівробітник СБУ. У 2022 році також долучився до тероборони після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Жиковича підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської. Слідство вважає, що Анастасія Березовська заклала вибухівку біля одного з будинків у Монако, внаслідок чого було поранено трьох людей, серед яких підсанкційний бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв та його супутниця. З Монако Березовська повернулась до України, де її знайшли мертвою під Києвом.

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У справі про вбивство Анастасії Березовської є ще один підозрюваний — співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Владислав Реут. 9 липня Печерський суд Києва взяв під варту Реута без права внесення застави до 1 вересня 2026 року.

Під час засідання щодо Віталія Жиковича його адвокат заявив, що Владислав Реут як свідок надавав одні свідчення, а вже як підозрюваний він змінив свої свідчення, у яких звинувачував у всьому Жиковича.

Також слідство встановило, що саме Віталій Жикович пересилав кошти Анастасії Березовській зі свого криптогаманця. Але адвокат Жиковича під час засідання суду заявив, що ці дані не є релевантними, адже "компанія, за допомогою якої переправляли гроші, є незаконною на території України".

Вибух у Монако — що відомо про замах на Вадима Єрмолаєва

Інцидент трапився увечері 29 червня. Тоді камери спостереження зафіксували, як невідома особа залишила на вулиці рюкзак. Згодом стався вибух. Поранення отримали сам мільйонер Вадим Єрмолаєв, його супутниця та їх 13-річний син. Того ж дня в посольстві України у Франції на запит "Суспільного" повідомили, що троє поранених людей у Монако є членами однієї родини "українського походження".

Вадим Єрмолаєв родом з Дніпра, але відмовився від українського громадянства в 2019 році на користь громадянства Кіпру. Раніше бізнесмен регулярно потрапляв до сотні найбагатших людей України за версією Forbes.

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти низки людей, серед яких був і Єрмолаєв через те, що він вів бізнес в окупованому Криму.

3 липня генеральний прокурор Монако Стефан Тібо розповів, що вибухівку підклала 39-річна громадянка України Анастасія Березовська. Жінка ще у 2022 році виїхала з України до Німеччини. Згодом поліція Монако розшукала її авто на німецьких номерах.

"Завдяки цьому вдалося простежити маршрут втечі підозрюваної: спочатку вона перетнула кордон із Франції до Італії, а згодом, у межах розширеної міжнародної співпраці з правоохоронними органами інших європейських держав, було відстежено її подальший шлях до країни її проживання", — зазначив Тібо.

7 липня українські правоохоронці знайшли тіло Анастасії Березовської, яку підозрюють у встановленні вибухівки біля одного з будинків у Монако, вже під Києвом. Того ж дня підозрюваних у вбивстві, а саме Владислава Реута та Віталія Жиковича, затримали правоохоронні органи.

Наразі французькі та українські правоохоронці опрацьовують кілька версій, зокрема можливу причетність організованих злочинних груп і зв’язок із шахрайськими кол-центрами.

Також Фокус писав про всі обставини справи про вибух у Монако.