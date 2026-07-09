"Навіть не наставляв зброю": підозрюваному у вбивстві Березовської обрали запобіжний захід, — ЗМІ

Печерський районний суд Києва взяв під варту без права внесення застави співробітника Головного управління розвідки Владислава Реута, якого підозрюють у причетності до вбивства Анастасії Березовської. Під час засідання він озвучив свою версію подій та заявив, що не знав про підготовку вбивства.

Як повідомляє кореспондентка "Радіо Свобода", яка була присутня в залі суду, суд обрав Реуту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Загалом, кримінальне провадження стосується загибелі Анастасії Березовської, яку раніше пов'язували зі справою про ймовірний замах на українського бізнесмена Ігоря Єрмолаєва в Монако.

Під час засідання представник обвинувачення повідомив, що в ході досудового розслідування Реут назвав слідчим ім'я ще одного ймовірного учасника злочину — колишнього правоохоронця Віталія Жиковича. За словами прокурора, сторона обвинувачення проситиме суд застосувати до обох підозрюваних однаковий запобіжний захід — арешт без права внесення застави. Після завершення розгляду клопотання щодо Реута суд мав перейти до слухання справи стосовно Жиковича.

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Водночас захист другого підозрюваного відкидає висунуті обвинувачення. Так, адвокат Віталія Жиковича Анатолій Іванов перед початком засідання заявив журналістам, що його клієнт не визнає своєї вини.

Сам Владислав Реут під час виступу в суді наполягав, що не був обізнаний із наміром убити Березовську. За його словами, Жикович звернувся до нього з проханням допомогти вивезти жінку, та пояснив це необхідністю тимчасово її переховати через нібито існуючу загрозу її життю.

Також Реут розповів, що дорогою, за його словами, Жикович дістав пістолет із глушником, привів його в бойову готовність і пояснив, що зброя може знадобитися лише у випадку, якщо жінка почне чинити опір або панікувати.

За версією підозрюваного, вже в лісосмузі Жикович показав йому жестом, щоб він відкрив вогонь по Березовській. Реут стверджує, що відмовився це робити, після чого, як він заявив у суді, Жикович сам двічі вистрілив у жінку.

"Я навіть не наставляв на неї зброю. Перебував позаду Віталія Жиковича на відстані бойового контролю. Потім він вихопив у мене пістолет, стоячи позаду Анастасії Березовської, і здійснив перший постріл. Коли вона впала, він зробив другий постріл. У той момент я перебував за два-три метри від неї", — сказав він в залі суду.

Наразі Віталій Жикович публічно не коментував озвучені в суді свідчення Реута. Водночас його сторона захисту й надалі наполягає, що він не причетний до інкримінованого злочину.

Окрім цього, приблизно о 15:00 до зали суду завели другого фігуранта справи про вбивство Березовської — експравоохоронця Віталія Жиковича.

Вбивство Анастасії Березовської: що про це відомо

Наприкінці червня біля житлового будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його 13-річний син та ще одна жінка. Після цього правоохоронці Монако оголосили в міжнародний розшук українку Анастасію Березовську, яку підозрювали у причетності до замаху.

Увечері 6 липня тіло Березовської з вогнепальними пораненнями голови знайшли під Києвом. За підозрою у її вбивстві затримали двох чоловіків — чинного співробітника ГУР і колишнього правоохоронця.

У СБУ повідомили, що тіло жінки знайшли після слідчого експерименту, проведеного за показами одного із затриманих. Також під час обшуку в будинку колишнього правоохоронця виявили підвал, який, за версією слідства, був облаштований для незаконного утримання людей і катувань. Слідчі вважають, що до вбивства причетні обидва затримані, а співробітник ГУР, за їхніми даними, діяв самостійно, без відома керівництва.

Уже 7 липня обом чоловікам повідомили про підозру. За даними слідства, Березовську вбили невдовзі після її повернення з Монако до України. Також правоохоронці встановили, що підозрювані неодноразово переказували їй гроші на банківські та криптовалютні рахунки. Через це їх спочатку перевіряли на можливу причетність до замаху на Вадима Єрмолаєва в Монако.