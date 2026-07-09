"Даже не направил оружие": подозреваемому в убийстве Березовской избрана мера пресечения, — СМИ

Печерский районный суд Киева поместил под стражу без права освобождения под залог сотрудника Главного управления разведки Владислава Реута, которого подозревают в причастности к убийству Анастасии Березовской. Во время заседания он изложил свою версию событий и заявил, что не знал о подготовке убийства.

Как сообщает корреспондентка "Радио Свобода", присутствовавшая в зале суда, суд назначил Реуте меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности освобождения под залог.

В целом, уголовное производство касается гибели Анастасии Березовской, которую ранее связывали с делом о предполагаемом покушении на украинского бизнесмена Игоря Ермолаева в Монако.

В ходе заседания представитель обвинения сообщил, что в ходе досудебного расследования Реут назвал следователю имя еще одного предполагаемого участника преступления — бывшего сотрудника правоохранительных органов Виталия Жиковича. По словам прокурора, сторона обвинения будет просить суд применить к обоим подозреваемым одинаковую меру пресечения — арест без права освобождения под залог. После завершения рассмотрения ходатайства в отношении Реута суд должен был перейти к слушанию дела в отношении Жиковича.

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В то же время защита второго подозреваемого отвергает выдвинутые обвинения. Так, адвокат Виталия Жиковича Анатолий Иванов перед началом заседания заявил журналистам, что его клиент не признает своей вины.

Сам Владислав Реут во время выступления в суде настаивал, что не знал о намерении убить Березовскую. По его словам, Жикович обратился к нему с просьбой помочь вывезти женщину и объяснил это необходимостью временно укрыть её из-за якобы существующей угрозы её жизни.

Кроме того, Реут рассказал, что по дороге, по его словам, Жикович достал пистолет с глушителем, привел его в боевую готовность и объяснил, что оружие может понадобиться только в том случае, если женщина начнет сопротивляться или паниковать.

По версии подозреваемого, уже в лесополосе Жикович жестом дал ему понять, чтобы тот открыл огонь по Березовской. Реут утверждает, что отказался это делать, после чего, как он заявил в суде, Жикович сам дважды выстрелил в женщину.

"Я даже не направлял на неё оружие. Находился позади Виталия Жиковича на расстоянии боевого контроля. Затем он выхватил у меня пистолет, стоя за спиной Анастасии Березовской, и произвел первый выстрел. Когда она упала, он произвел второй выстрел. В тот момент я находился в двух-трех метрах от неё", — сказал он в зале суда.

На данный момент Виталий Жикович публично не комментировал показания Реута, озвученные в суде. В то же время его защита по-прежнему настаивает на том, что он не причастен к инкриминируемому преступлению.

Кроме того, примерно в 15:00 в зал суда привели второго фигуранта дела об убийстве Березовской — бывшего сотрудника правоохранительных органов Виталия Жиковича.

Убийство Анастасии Березовской: что об этом известно

В конце июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его 13-летний сын и ещё одна женщина. После этого правоохранительные органы Монако объявили в международный розыск украинку Анастасию Березовскую, которую подозревали в причастности к покушению.

Вечером 6 июля тело Березовской с огнестрельными ранениями головы обнаружили под Киевом. По подозрению в её убийстве задержали двух мужчин — действующего сотрудника ГУР и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

В СБУ сообщили, что тело женщины обнаружили после следственного эксперимента, проведенного по показаниям одного из задержанных. Также во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружили подвал, который, по версии следствия, был оборудован для незаконного удержания людей и пыток. Следователи считают, что к убийству причастны оба задержанных, а сотрудник ГУР, по их данным, действовал самостоятельно, без ведома руководства.

Уже 7 июля обоим мужчинам было предъявлено подозрение. По данным следствия, Березовскую убили вскоре после её возвращения из Монако в Украину. Также правоохранители установили, что подозреваемые неоднократно переводили ей деньги на банковские и криптовалютные счета. Из-за этого их сначала проверяли на возможную причастность к покушению на Вадима Ермолаева в Монако.