Убийство Анастасии Березовской: экс-правоохранителю и сотруднику ГУР объявили подозрение

Двум задержанным по делу об убийстве Анастасии Березовской сообщили о подозрении. По версии следствия, женщину убили вскоре после её возвращения в Украину из Монако, где её подозревали в причастности к покушению на убийство семьи бизнесмена Вадима Ермолаева.

Как сообщается в посте Офиса Генерального прокурора на странице в Facebook, 7 июля двум задержанным было предъявлено подозрение в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, Анастасия Березовская вернулась в Украину на автобусе 1 июля. После покушения на семью в Монако местные правоохранительные органы объявили её в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.

После её возвращения украинские правоохранители установили, с кем она контактировала и по каким маршрутам передвигалась. В поле зрения следствия попали двое мужчин — бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны.

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Следователи выяснили, что оба неоднократно переводили Березовской деньги на банковские и криптовалютные счета. В связи с этим их сначала проверяли на возможную причастность к покушению в Монако.

Двум мужчинам предъявили подозрение в убийстве Анастасии Березовской, которую разыскивали по делу о взрыве в Монако. Фото: Офис генерального прокурора Двум мужчинам предъявили подозрение в убийстве Анастасии Березовской, которую разыскивали по делу о взрыве в Монако. Фото: Офис генерального прокурора

В ходе следственных действий один из задержанных, по данным правоохранительных органов, рассказал об убийстве женщины и назвал другого участника преступления. После этого следователи установили место, где находилось тело погибшей.

В настоящее время прокуроры готовят ходатайство о заключении обоих подозреваемых под стражу без права на освобождение под залог.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора сообщили, что вся собранная информация уже передана правоохранительным органам Монако. В настоящее время ведется работа по установлению возможных заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на семью Вадима Ермолаева.

Убийство фигурантки дела о взрыве в Монако — что об этом известно

Напомним, что вечером 6 июля под Киевом обнаружили тело женщины, которую подозревали в причастности к покушению на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По данным источников в правоохранительных органах, по делу задержаны два мужчины — действующий офицер ГУР и бывший сотрудник правоохранительных органов.

Позже в СБУ сообщили, что тело Анастасии Березовской обнаружили с огнестрельными ранениями головы после следственного эксперимента, который провели по показаниям одного из задержанных. Во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов также обнаружили подвальное помещение, оборудованное под комнату для незаконного содержания и пыток. По данным следствия, к убийству причастны бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР, который, как утверждают правоохранители, действовал самостоятельно и без ведома руководства.

Стоит отметить, что 29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе бизнесмен Вадим Ермолаев, его 13-летний сын и Анна Насобина. После этого правоохранительные органы Монако объявили в международный розыск украинку Анастасию Березовскую, которую подозревали в причастности к покушению.