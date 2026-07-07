Вбивство Анастасії Березовської: експравоохоронцю та співробітнику ГУР оголосили підозру

Двом затриманим у справі про вбивство Анастасії Березовської повідомили про підозру. За версією слідства, жінку вбили невдовзі після її повернення до України з Монако, де її підозрювали у причетності до замаху на вбивство родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Як йдеться в дописі Офісу Генерального прокурора на сторінці у Facebook, 7 липня двом затриманим оголосили підозру в умисному вбивстві, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, Анастасія Березовська повернулася до України автобусом 1 липня. Після замаху на родину в Монако місцеві правоохоронці оголосили її в міжнародний розшук за підозрою у причетності до цього злочину.

Після її повернення українські правоохоронці встановили, з ким вона контактувала та якими маршрутами пересувалася. У поле зору слідства потрапили двоє чоловіків — колишній правоохоронець і чинний співробітник Головного управління розвідки Міноборони.

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Слідчі з'ясували, що обидва неодноразово переказували Березовській гроші на банківські та криптовалютні рахунки. Через це їх спочатку перевіряли на можливу причетність до замаху в Монако.

Двом чоловікам повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської, яку розшукували у справі про вибух у Монако. Фото: Офіс генерального прокурора Двом чоловікам повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської, яку розшукували у справі про вибух у Монако. Фото: Офіс генерального прокурора

Під час слідчих дій один із затриманих, за даними правоохоронців, розповів про вбивство жінки та назвав іншого учасника злочину. Після цього слідчі встановили місце, де знаходилося тіло загиблої.

Зараз прокурори готують клопотання про взяття обох підозрюваних під варту без права на заставу.

Також в Офісі Генерального прокурора повідомили, що всю зібрану інформацію вже передали правоохоронцям Монако. Наразі триває робота над встановленням можливих замовників та інших осіб, які можуть бути причетні до замаху на родину Вадима Єрмолаєва.

Вбивство фігурантки справи про вибух у Монако — що про це відомо

Нагадаємо, що увечері 6 липня під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. За даними джерел у правоохоронних органах, у справі затримали двох чоловіків — чинного офіцера ГУР та колишнього працівника правоохоронних органів.

Згодом у СБУ повідомили, що тіло Анастасії Березовської знайшли з вогнепальними пораненнями голови після слідчого експерименту, який провели за показами одного із затриманих. Під час обшуку в будинку колишнього правоохоронця також виявили підвальне приміщення, облаштоване під кімнату для незаконного утримання та тортур. За даними слідства, до вбивства причетні колишній правоохоронець і чинний співробітник ГУР, який, як стверджують правоохоронці, діяв самостійно та без відома керівництва.

Варто зауважити, що 29 червня біля житлового будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали троє людей, зокрема бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його 13-річний син та Анна Насобіна. Після цього правоохоронці Монако оголосили в міжнародний розшук українку Анастасію Березовську, яку підозрювали у причетності до замаху.