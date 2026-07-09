Взрыв в Монако: суд избрал меру пресечения второму подозреваемому в убийстве Березовской

9 июля Печерский суд Киева избрал меру пресечения в отношении Виталия Жиковича. Это второй подозреваемый по делу об убийстве Анастасии Березовской, которая была подозреваемой в покушении на убийство миллионера Вадима Ермолаева в Монако.

Суд поместил Виталия Жиковича под стражу без права освобождения под залог. Об этой мере пресечения ходатайствовали прокуроры. Сторона защиты Жиковича просила суд применить к нему круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, сообщает "Суспильне".

Суд в Киеве избрал меру пресечения

Виталий Жикович — бывший полицейский и экс-сотрудник СБУ. В 2022 году он также вступил в ряды территориальной обороны после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Жиковича подозревают в убийстве Анастасии Березовской. Следствие считает, что Анастасия Березовская заложила взрывчатку возле одного из домов в Монако, в результате чего были ранены три человека, среди которых — бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, и его спутница. Из Монако Березовская вернулась в Украину, где её нашли мёртвой под Киевом.

Відео дня

По делу об убийстве Анастасии Березовской есть ещё один подозреваемый — сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Владислав Реут. 9 июля Печерский суд Киева поместил Реута под стражу без права освобождения под залог до 1 сентября 2026 года.

В ходе заседания по делу Виталия Жиковича его адвокат заявил, что Владислав Реут в качестве свидетеля давал одни показания, а уже в качестве подозреваемого изменил свои показания, в которых обвинял во всём Жиковича.

Также следствие установило, что именно Виталий Жикович переводил средства Анастасии Березовской со своего криптокошелька. Однако адвокат Жиковича во время судебного заседания заявил, что эти данные не являются релевантными, поскольку "компания, с помощью которой переправлялись деньги, является незаконной на территории Украины".

Взрыв в Монако — что известно о покушении на Вадима Ермолаева

Инцидент произошел вечером 29 июня. Тогда камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил на улице рюкзак. Впоследствии произошел взрыв. Ранения получили сам миллионер Вадим Ермолаев, его спутница и их 13-летний сын. В тот же день в посольстве Украины во Франции на запрос "Суспильного" сообщили, что трое раненых в Монако являются членами одной семьи "украинского происхождения".

Вадим Ермолаев родом из Днепра, но в 2019 году отказался от украинского гражданства в пользу гражданства Кипра. Ранее бизнесмен регулярно входил в сотню самых богатых людей Украины по версии Forbes.

В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении ряда лиц, среди которых был и Ермолаев, поскольку он вел бизнес в оккупированном Крыму.

3 июля генеральный прокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что взрывчатку подложила 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Женщина ещё в 2022 году выехала из Украины в Германию. Впоследствии полиция Монако разыскала её автомобиль с немецкими номерами.

"Благодаря этому удалось проследить маршрут побега подозреваемой: сначала она пересекла границу из Франции в Италию, а впоследствии, в рамках расширенного международного сотрудничества с правоохранительными органами других европейских государств, был отслежен ее дальнейший путь в страну проживания", — отметил Тибо.

7 июля украинские правоохранители обнаружили тело Анастасии Березовской, которую подозревают в установке взрывчатки возле одного из домов в Монако, уже недалеко от Киева. В тот же день правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве, а именно Владислава Реута и Виталия Жиковича.

В настоящее время французские и украинские правоохранительные органы рассматривают несколько версий, в частности возможную причастность организованных преступных групп и связь с мошенническими колл-центрами.

Кроме того, "Фокус" писал обо всех обстоятельствах дела о взрыве в Монако.