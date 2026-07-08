Следствие на опережение: как смерть Березовской превратила дело Ермолаева в загадочный сериал

Скандал вокруг покушения на украинского бизнесмена в Монако обрастает новыми шокирующими деталями: подозреваемая в организации взрыва Анастасия Березовская найдена мёртвой под Киевом, а в её убийстве признались действующий офицер ГУР и бывший правоохранитель. Тем временем эксперты предупреждают: если причастность украинских спецслужб к теракту в Европе подтвердится, это может стать серьёзнейшим ударом по международному имиджу Украины и поставить под угрозу её евроинтеграционные устремления.

Подозреваемую в покушении на убийство бизнесмена Ермолаева в Монако Анастасию Березовскую французская полиция искала в Европе, а она нашлась убитой 6 июля под Киевом. При этому уже даже задержаны два подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской — бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Министерства обороны, сообщили в офисе Генпрокурора. И добавили, что по данным следствия, они совершили убийство Березовской после её возвращения в Украину на автобусе. Установили круг её общения и маршруты передвижения после возвращения в страну, так и выяснили, что у неё были контакты с семьей и с двумя мужчинами. Поскольку оба мужчины неоднократно отправляли криптовалюту и средства на банковские счета Березовской, их проверяли как возможных причастных к покушению в Монако, добавили в СБУ. Но, а когда полиция нашла тело Березовской, они стали главными подозреваемыми.

Відео дня

Сотрудник ГУР во время следственных действий признался, что убил Березовскую вместе с сообщником, но якобы действовал самостоятельно, без чьих либо указаний. Также во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение похожее на комнату пыток. В нем обнаружили следы крови и волос. Оба фигуранта задержаны по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц. Дело ведет Офис Генпрокурора и СБУ и ГУР МО обещал посодействовать в расследовании. Разыскала подозреваемых Нацполиция, которая и наткнулась на закопанное в лесной местности тело Березовской.

И, если вчера многие задавали вопрос, а каким образом разыскиваемая Интерполом подозреваемая вернулась в Украину, а 3 июля ведомство уже установило ФИО подозреваемой и объявила в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую, то на вопрос ответила Госпогранслужба. По их данным, гражданка пересекла границу еще до того, как на нее выставили красную карточку. И уточнили, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года до 1 июля 2026 года.

Нардеп Алексей Гончаренко, со ссылкой на свои источники сообщил, что речь идет о сотруднике ГУР — Реуте Евгении 1986 года рождения, в этот день его и задержали. Так же возможно, речь идет о его родном брате. О втором задержанном неизвестно ничего, как и то, к какому же правоохранительному органу он принадлежит — МВД, СБУ или же еще какому-то.

Хотя, как писала Le Figaro, к покушению на убийство может иметь отношение Служба безопасности Украины.

"По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ", — пишет издание.

Фокус тоже писал, что следы этого преступления ведут в Украину и что заказчиков и исполнителей нужно искать у нас в стране.

Украине взрыв в Монако может обойтись очень дорого

Самое печальное, что участие в убийстве подозреваемой в покушении на бизнесмена Анастасии Березовской сотрудника ГУР и еще одного не названного правоохранителя, "может обойтись дорого" для Киева, пишет The Guardian.

"Этот скандал может дорого обойтись Киеву в политическом плане. Любые доказательства связывающие сотрудников украинских спецслужб с подрывом на территории Европы, нанесли бы Украине серьезный ущерб. Особенно на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибыл на саммит НАТО, стремясь заручиться дальнейшей поддержкой Запада", — указывает издание.

А это уже тревожный звонок для нашей страны. Как отмечает политолог Андрей Золотарев, история с покушением на Ермолаева и последующие вскрывшиеся обстоятельства могут иметь серьёзные последствия для Украины на международной арене. По его мнению, европейские спецслужбы хорошо осведомлены о степени криминализации украинских силовых структур, и дело Ермолаева станет в этом смысле показательной иллюстрацией. Особое внимание привлекает то, что, судя по имеющейся информации, речь идёт не о бывшем сотруднике спецподразделения, фамилию которого намеренно скрывают, а о действующем офицере СБУ. Более того, со ссылкой на того же Мосийчука утверждается, что фигуранты имеют прямое отношение к департаменту защиты национальной государственности и гражданства.

"Поэтому икаться будет очень сильно, особенно более-менее заметным украинцам за рубежом. Собственно, они стопроцентно станут объектом пристального внимания со стороны спецслужб европейских государств. И, естественно, будет установлен полицейский контроль за украинской диаспорой европейских стран. Потому что прекрасно понимают, что сегодня рюкзачок взорвался в Монако, а завтра полетят дроны. И, наверное, будут предпринимать все усилия, чтобы как можно меньше принимавших участие в войне сотрудников спецслужб попадало на территорию. Конечно, есть оперативные документы прикрытия, но это создаст проблемы и будет очень сильно икаться", — сказал Фокусу политолог.

Ведь еще ранее, напомнил Золотарев, было совершено убийство экс-главы АП Андрея Портного и теперь отмазаться от того, что будут говорить о криминализации украинских спецслужб, будет очень тяжело. Как бы там ни было.

Как считает эксперт по государственной безопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк, это повлияет и на вопрос нашего вступления — он и так очень призрачный, в ЕС, не говоря про НАТО. Теперь скажут: "Смотрите, из Украины идёт террор, тяжкие преступления, взрывы, покушения". Пусть Украина сначала наведёт у себя порядок — с оружием, территориями, преступностью, правоохранительными органами.

"Для Украины это крайне негативная история. Если в убийстве участвует действующий офицер ГУР — я в шоке. Но в связи с мобилизацией набрали в наши подразделения разных людей, которые никогда не служил ни в ГУР, ни в СБУ, но они мобилизовались, потому что деньги платят, сидят в кабинетах в Киеве или в других городах далеко от линии фронта и не знают, чем заняться. Почему бы, имея склонность к криминалу, не выполнить задания за хорошие деньги и заодно получить адреналин?!" — рассказывает Фокусу Вовк.

Покушение в Монако и убийство в Украине: история словно разыграна по сценарию

А в целом, судя из развития событий, генерал-майор СБУ считает, что это очень подозрительная история, все разыграно словно по написанному сценарию и неизвестный режиссер создает сериал. Во Франции поразительно быстро нашли не только место, куда побежал исполнитель, но и конкретную улицу. Так же оперативно установили, как эта женщина оказалась в Украине, с кем контактировала и куда направлялась.

"Всё выглядит как сценарий, по которому все действуют, включая саму исполнительницу. Столь же стремительно обнаружили место захоронения её тела — создаётся впечатление, что она сама координировала поиски, словно указав: "копайте здесь". Мгновенно нашли убийц, и СБУ сразу заявила, что это их коллеги из ГУР. Упоминается и некий бывший правоохранитель — вероятно, из СБУ, поскольку другие ведомства (НАБУ, ГБР, БЭБ, полиция) маловероятны. Если бы речь шла о ГУР, это выглядело бы иначе: ведомства постоянно сотрудничают, но в таком формате никогда не действовали", — отмечает Вовк.

Показания получены моментально, обвинения предъявлены — похоже, что суд состоится со дня на день.

"Я отношусь к этой истории с недоверием. Она кажется фейковой. Я не могу утверждать, что именно эта женщина совершила покушение на Ермолаева и что её убили именно эти люди. Мне неизвестно, был ли вообще заказчик и кто за ним стоит — бизнес-конкуренты, политики или другие лица. Складывается ощущение, что следствие не успевает за информацией, уже появляющейся в СМИ. Вчера я говорил с вашими коллегами, и они сами отметили подозрительность ситуации: раньше они добывали сведения из следствия, а теперь следствие черпает их из прессы. У меня остаётся много вопросов, но сегодня я не могу на них ответить, хотя обладаю несколько большим объёмом информации, чем обычные граждане", — подчеркивает Василий Вовк.

Имя заказчика покушения останется неизвестно

По мнению генерал-майора СБУ, имена заказчиков Ермолаева мы не узнаем. Реальные заказчики и организаторы останутся в тени. С исполнителями проще — их убрали или забыли.

"Я, как следователь с большим стажем, не уверен даже в том, что эта убитая женщина вообще была исполнителем-одиночкой. Все делают вид, что она единственный исполнитель. Двое офицеров могут сесть в тюрьму, сказать, что заказчик — некий Иванов, которого никто не знает, получить срок, через некоторое время выйти и спокойно продолжать зарабатывать на криминале", — считает Вовк.

И политолог Золотарев считает, что о заказчиках покушения на бизнесмена в Монако можно только догадываться, за все ответят исполнители, так как они прекрасно понимают, что назвав заказчика, они подпишут себе смертный приговор.

"Надо понимать, что убивают у нас в стране за деньги, за имущество. Поверить в то, что Ермолаев кого-то собирался разоблачать, рассказывать о коррупции в высших эшелонах власти, как писали иноСМИ, можно с трудом. Скорее всего, все-таки речь была о том, чтобы раздерибанить его империю, в которой более трехсот бизнесов, объектов недвижимости", — подчеркивает политолог.

Как уже сообщал Фокус, 29 июня в Монако произошёл первый в истории государства теракт — возле жилого дома сработало взрывное устройство, в результате чего пострадал украинский подсанкционный предприниматель из Днепра Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Ермолаев и его гражданская жена получили серьёзные ранения. Киллер, подложивший взрывное устройство, сбежал, его разыскивают.

Позже Интерпол объявил в розыск украинку Анастасию Березовскую, которая проживает в Германии, выдав "красное уведомление".