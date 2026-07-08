Все было законно: ГПСУ объяснила въезд в Украину подозреваемой по делу о взрыве в Монако

Подозреваемая в громком преступлении в Княжестве Монако законно въехала в Украину 1 июля 2026 года через один из пунктов пропуска. На момент пересечения границы в отношении неё не действовали никакие ограничения, а в базах данных не было информации о международном розыске.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, комментируя многочисленные запросы со стороны СМИ и общественности.

В ведомстве отметили, что при прохождении пограничного контроля не было ни одного совпадения в базах данных, в том числе в базе данных Интерпола, в отношении розыска гражданки Украины Анастасии Березовской.

В ГПСУ напомнили, что все украинские пункты пропуска подключены к базе данных Интерпола. Это позволяет мгновенно проверять лиц, транспортные средства и документы, которые находятся в международном розыске на момент пересечения государственной границы.

В службе также подчеркнули, что действуют исключительно в рамках полномочий, определенных Конституцией и действующим законодательством Украины. На момент въезда подозреваемой законных оснований для отказа в пропуске не было.

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Что известно о деле Анастасии Березовской

Напомним, вечером 6 июля недалеко от Киева обнаружили тело Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Монако подозревали в причастности к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева. По информации источников в правоохранительных органах, по делу задержаны два подозреваемых — действующий сотрудник ГУР и бывший сотрудник правоохранительных органов.

Позже в СБУ сообщили, что тело Березовской с огнестрельными ранениями головы обнаружили после следственного эксперимента, проведенного по показаниям одного из задержанных. В ходе обысков в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов также обнаружили подвал, который, по данным следствия, был оборудован для незаконного удержания людей и пыток. Следователи считают, что к убийству причастны оба задержанных, при этом сотрудник ГУР, по версии правоохранителей, действовал самостоятельно, без ведома руководства.

29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: бизнесмен Вадим Ермолаев, его 13-летний сын и Анна Насобина. После этого власти Монако объявили Анастасию Березовскую в международный розыск по подозрению в причастности к покушению.