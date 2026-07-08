Все було законно: ДПСУ пояснила в'їзд до України підозрюваної у справі вибуху в Монако

Підозрювана у резонансному злочині в Князівстві Монако законно в'їхала до України 1 липня 2026 року через один із пунктів пропуску. На момент перетину кордону щодо неї не діяли жодні обмеження, а бази даних не містили інформації про міжнародний розшук.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, коментуючи численні запити від медіа та громадськості.

У відомстві зазначили, що під час проходження прикордонного контролю не було жодного спрацювання баз даних, зокрема Інтерполу, щодо розшуку громадянки України Анастасії Березовської.

У ДПСУ нагадали, що всі українські пункти пропуску підключені до бази даних Інтерполу. Це дає змогу миттєво перевіряти осіб, транспортні засоби та документи, які перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину державного кордону.

У службі також наголосили, що діють виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та чинним законодавством України. На момент в'їзду підозрюваної законних підстав для відмови у пропуску не було.

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Що відомо про справу Анастасії Березовської

Нагадаємо, увечері 6 липня поблизу Києва виявили тіло Анастасії Березовської, яку правоохоронці Монако підозрювали у причетності до замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За інформацією джерел у правоохоронних органах, у справі затримали двох підозрюваних — чинного співробітника ГУР і колишнього правоохоронця.

Пізніше у СБУ повідомили, що тіло Березовської з вогнепальними пораненнями голови знайшли після слідчого експерименту, проведеного за показами одного із затриманих. Під час обшуків у будинку колишнього правоохоронця також виявили підвал, який, за даними слідства, був облаштований для незаконного утримання людей і тортур. Слідчі вважають, що до вбивства причетні обидва затримані, при цьому співробітник ГУР, за версією правоохоронців, діяв самостійно, без відома керівництва.

29 червня біля житлового будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали троє людей: бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його 13-річний син і Анна Насобіна. Після цього влада Монако оголосила Анастасію Березовську в міжнародний розшук за підозрою у причетності до замаху.