Розслідування на випередження: як смерть Березовської перетворила справу Єрмолаєва на загадковий серіал

Скандал навколо замаху на українського бізнесмена в Монако набирає нових шокуючих подробиць: підозрювану в організації вибуху Анастасію Березовську знайдено мертвою під Києвом, а у її вбивстві зізналися діючий офіцер ГУР та колишній правоохоронець. Тим часом експерти попереджають: якщо причетність українських спецслужб до теракту в Європі підтвердиться, це може стати серйозним ударом по міжнародному іміджу України та поставити під загрозу її євроінтеграційні прагнення.

Анастасію Березовську, яку підозрювали у замаху на вбивство бізнесмена Єрмолаєва в Монако, французька поліція розшукувала в Європі, а її знайшли вбитою 6 липня під Києвом. При цьому вже навіть затримано двох підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської — колишнього співробітника правоохоронних органів та діючого співробітника ГУР Міністерства оборони, повідомили в офісі Генерального прокурора. І додали, що, за даними слідства, вони скоїли вбивство Березовської після її повернення в Україну автобусом. Встановили коло її спілкування та маршрути пересування після повернення в країну, а також з'ясували, що вона мала контакти з родиною та двома чоловіками. Оскільки обидва чоловіки неодноразово надсилали криптовалюту та кошти на банківські рахунки Березовської, їх перевіряли як можливих причетних до замаху в Монако, додали в СБУ. Але коли поліція знайшла тіло Березовської, вони стали головними підозрюваними.

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Співробітник ГУР під час слідчих дій зізнався, що вбив Березовську разом зі спільником, але нібито діяв самостійно, без чиїхось вказівок. Також під час обшуку в будинку колишнього співробітника правоохоронних органів виявлено підвальне приміщення, схоже на камеру тортур. У ньому виявили сліди крові та волосся. Обох фігурантів затримано за підозрою у скоєнні вбивства за попередньою змовою групою осіб. Справу веде Офіс Генерального прокурора, а СБУ та ГУР МО пообіцяли сприяти розслідуванню. Розшукала підозрюваних Нацполіція, яка й натрапила на закопане в лісовій місцевості тіло Березовської.

І якщо вчора багато хто запитував, яким чином підозрювана, яку розшукує Інтерпол, повернулася до України, а 3 липня відомство вже встановило ПІБ підозрюваної та оголосило в розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську, то на це запитання відповіла Державна прикордонна служба. За їхніми даними, громадянка перетнула кордон ще до того, як на неї виставили червону картку. І уточнили, що жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.

Народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на свої джерела, повідомив, що йдеться про співробітника ГУР — Євгенія Реута, 1986 року народження, якого того дня й затримали. Також можливо, що йдеться про його рідного брата. Про другого затриманого нічого не відомо, як і про те, до якого саме правоохоронного органу він належить — МВС, СБУ чи ще до якогось іншого.

Хоча, як писала газета "Le Figaro", до замаху на вбивство може бути причетна Служба безпеки України.

"За даними кількох джерел, з якими вдалося зв’язатися Le Figaro, слідчі схиляються до версії, що за цим злочином стоїть СБУ", — пише видання.

Фокус також писав, що сліди цього злочину ведуть до України і що замовників та виконавців слід шукати у нас в країні.

Україні вибух у Монако може обійтися дуже дорого

Найсумніше те, що участь у вбивстві Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на бізнесмена, співробітника ГУР та ще одного неназваного правоохоронця, "може дорого коштувати" Києву, пише The Guardian.

"Цей скандал може дорого коштувати Києву в політичному плані. Будь-які докази, що пов'язують співробітників українських спецслужб із підривом на території Європи, завдали б Україні серйозної шкоди. Особливо на тлі того, що президент України Володимир Зеленський у вівторок прибув на саміт НАТО, прагнучи заручитися подальшою підтримкою Заходу", — зазначає видання.

А це вже тривожний дзвінок для нашої країни. Як зазначає політолог Андрій Золотарьов, історія з замахом на Єрмолаєва та обставини, що з’ясувалися згодом, можуть мати серйозні наслідки для України на міжнародній арені. На його думку, європейські спецслужби добре обізнані про ступінь криміналізації українських силових структур, і справа Єрмолаєва стане в цьому сенсі показовою ілюстрацією. Особливу увагу привертає те, що, судячи з наявної інформації, йдеться не про колишнього співробітника спецпідрозділу, прізвище якого навмисно приховують, а про діючого офіцера СБУ. Більше того, з посиланням на того ж Мосійчука стверджується, що фігуранти мають пряме відношення до департаменту захисту національної державності та громадянства.

"Тому це буде дуже відчутно, особливо для більш-менш помітних українців за кордоном. Власне, вони стовідсотково стануть об’єктом пильної уваги з боку спецслужб європейських держав. І, природно, буде встановлено поліцейський контроль за українською діаспорою в європейських країнах. Бо чудово розуміють, що сьогодні рюкзак вибухнув у Монако, а завтра полетять дрони. І, напевно, докладатимуть усіх зусиль, щоб якомога менше співробітників спецслужб, які брали участь у війні, потрапляло на територію. Звичайно, є оперативні документи для прикриття, але це створить проблеми і буде дуже сильно даватися взнаки", — сказав Фокусу політолог.

Адже ще раніше, нагадав Золотарьов, було скоєно вбивство ексголови Адміністрації Президента Андрія Портного, і тепер буде дуже важко відмахнутися від того, що говоритимуть про криміналізацію українських спецслужб. Як би там не було.

На думку експерта з питань державної безпеки, генерал-майора СБУ Василя Вовка, це вплине й на питання нашого вступу — воно й так дуже примарне, що стосується ЄС, не кажучи вже про НАТО. Тепер скажуть: "Дивіться, з України йде терор, тяжкі злочини, вибухи, замахи". Нехай Україна спочатку наведе у себе порядок — зі зброєю, територіями, злочинністю, правоохоронними органами.

"Для України це вкрай негативна історія. Якщо до вбивства причетний діючий офіцер ГУР — я в шоці. Але у зв’язку з мобілізацією до наших підрозділів набрали різних людей, які ніколи не служили ані в ГУР, ані в СБУ, але вони мобілізувалися, бо гроші платять, сидять у кабінетах у Києві чи в інших містах далеко від лінії фронту і не знають, чим зайнятися. Чому б, маючи схильність до криміналу, не виконати завдання за хороші гроші й заодно отримати адреналін?!" — розповідає Фокусу Вовк.

Замах у Монако та вбивство в Україні: історія наче розігралася за сценарієм

А загалом, судячи з перебігу подій, генерал-майор СБУ вважає, що це дуже підозріла історія, все розіграно ніби за заздалегідь написаним сценарієм, і невідомий режисер знімає серіал. У Франції вражаюче швидко знайшли не тільки місце, куди втік виконавець, а й конкретну вулицю. Так само оперативно встановили, як ця жінка опинилася в Україні, з ким контактувала і куди прямувала.

"Усе виглядає як сценарій, за яким діють усі, включаючи саму виконавицю. Так само стрімко було виявлено місце поховання її тіла — складається враження, що вона сама координувала пошуки, ніби вказавши: "копайте тут". Миттєво знайшли вбивць, і СБУ одразу заявила, що це їхні колеги з ГУР. Згадується й якийсь колишній правоохоронець — ймовірно, зі СБУ, оскільки інші відомства (НАБУ, ДБР, БЕБ, поліція) малоймовірні. Якби йшлося про ГУР, це виглядало б інакше: відомства постійно співпрацюють, але в такому форматі ніколи не діяли", — зазначає Вовк.

Свідчення отримано миттєво, звинувачення висунуто — схоже, що суд відбудеться найближчим часом.

"Я ставлюся до цієї історії з недовірою. Вона здається фейковою. Я не можу стверджувати, що саме ця жінка вчинила замах на Єрмолаєва і що її вбили саме ці люди. Мені невідомо, чи був взагалі замовник і хто за ним стоїть — бізнес-конкуренти, політики чи інші особи. Складається враження, що слідство не встигає за інформацією, яка вже з’являється в ЗМІ. Вчора я розмовляв із вашими колегами, і вони самі відзначили підозрілість ситуації: раніше вони отримували відомості від слідства, а тепер слідство черпає їх із преси. У мене залишається багато питань, але сьогодні я не можу на них відповісти, хоча володію дещо більшим обсягом інформації, ніж пересічні громадяни", — підкреслює Василь Вовк.

Ім'я замовника замаху залишиться невідомим

На думку генерал-майора СБУ, імена замовників Єрмолаєва ми не дізнаємося. Справжні замовники та організатори залишаться в тіні. З виконавцями простіше — їх усунули або про них забули.

"Я, як слідчий із великим стажем, не впевнений навіть у тому, що ця вбита жінка взагалі була єдиною виконавицею. Усі роблять вигляд, що вона — єдина виконавиця. Двоє офіцерів можуть сісти до в’язниці, сказати, що замовник — якийсь Іванов, якого ніхто не знає, отримати термін, через деякий час вийти й спокійно продовжувати заробляти на злочинній діяльності", — вважає Вовк.

А політолог Золотарьов вважає, що про замовників замаху на бізнесмена в Монако можна лише здогадуватися, відповідальність за все візьмуть на себе виконавці, оскільки вони чудово розуміють, що, назвавши замовника, вони підпишуть собі смертний вирок.

"Треба розуміти, що в нашій країні вбивають заради грошей, заради майна. Важко повірити в те, що Єрмолаєв збирався когось викрити, розповісти про корупцію у вищих ешелонах влади, як писали іноземні ЗМІ. Швидше за все, все-таки йшлося про те, щоб роздерібанити його імперію, в якій понад триста підприємств та об’єктів нерухомості", — підкреслює політолог.

Як уже повідомляв Фокус, 29 червня в Монако стався перший в історії держави теракт — біля житлового будинку спрацював вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждав український підсанкційний підприємець із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син. Єрмолаєв та його цивільна дружина отримали серйозні поранення. Кілер, який підклав вибуховий пристрій, втік, його розшукують.

Пізніше Інтерпол оголосив у розшук українку Анастасію Березовську, яка проживає в Німеччині, видавши "червоне повідомлення".