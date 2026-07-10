Ермолаеву стало лучше: генпрокурор Монако рассказал о состоянии пострадавших от взрыва

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо рассказал о продолжающемся расследовании взрыва, произошедшего в Монако 29 июня. Он отметил, что "мотив или мотивы" пока не установлены.

По его словам, пока "все версии остаются в силе и находятся на стадии расследования", но пока не установлен даже тип использованного взрывчатого вещества. Но Тибо рассказал о состоянии пострадавших, сообщает BFMTV.

Тибо сообщил, что "ребенок все еще находится в больнице", а "женщина, получившая серьезные ранения, чувствует себя несколько лучше, но ее состояние остается критическим".

Мужчина, опознанный как Вадим Ермолаев, состоятельный бизнесмен, родом из Украины, а ныне гражданин Кипра, по словам генпрокурора "пока не может быть допрошен, но его состояние улучшается".

Стефан Тибо уточнил, что 2 июля было начато судебное расследование, "дополнившее обвинения в покушении на убийство и закладке взрывного устройства на дорогах общего пользования обвинением в преступном сговоре с целью совершения преступления".

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К делу назначены два следственных судьи, и расследование под их руководством продвигается "очень активно". Генеральный прокурор Монако подчеркнул установленное сотрудничество с некоторыми "иностранными властями", в том числе французскими, немецкими и украинскими.

Напомним, 9 июля Печерский суд Киева избрал меру пресечения в отношении двух подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской. Женщину подозревают в том, что именно она подложила взрывчатку в Монако.

А родственники Березовской опровергли информацию о том, что она родом из Луганской области и рассказали, что она делала в Германии, куда уехала после начала полномасштабной войны в Украине.