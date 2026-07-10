Єрмолаєву стало краще: генеральний прокурор Монако розповів про стан постраждалих від вибуху

Генеральний прокурор Монако Стефан Тібо розповів про розслідування вибуху, що стався в Монако 29 червня, яке триває. Він зазначив, що "мотив або мотиви" поки що не встановлено.

За його словами, поки що "усі версії залишаються актуальними і перебувають на стадії розслідування", але поки що не встановлено навіть тип вибухової речовини, що була використана. Проте Тібо розповів про стан постраждалих, повідомляє BFMTV.

Тібо повідомив, що "дитина досі перебуває в лікарні", а "жінка, яка отримала серйозні поранення, почувається дещо краще, але її стан залишається критичним".

Чоловік, якого впізнали як Вадима Єрмолаєва, заможний бізнесмен, уродженець України, а нині громадянин Кіпру, за словами генерального прокурора, "поки що не може бути допитаний, але його стан покращується".

Відео дня

Стефан Тібо уточнив, що 2 липня було розпочато судове розслідування, яке "доповнило звинувачення у замаху на вбивство та встановленні вибухового пристрою на дорогах загального користування звинуваченням у злочинній змові з метою вчинення злочину".

До справи призначено двох слідчих суддів, і розслідування під їхнім керівництвом просувається "дуже активно". Генеральний прокурор Монако наголосив на налагодженій співпраці з деякими "іноземними органами влади", зокрема французькими, німецькими та українськими.

Нагадаємо, 9 липня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід щодо двох підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської. Жінку підозрюють у тому, що саме вона підклала вибухівку в Монако.

А родичі Березовської спростували інформацію про те, що вона родом із Луганської області, і розповіли, чим вона займалася в Німеччині, куди виїхала після початку повномасштабної війни в Україні.