"Не умела стрелять": родные подозреваемой во взрыве в Монако опровергли слухи и объяснили причину ее приезда в Украину

Анастасия Березовская, которую подозревают в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, на самом деле никогда не бывала в Луганской области и была родом из Житомирской области.

Женщина приехала в Украину, чтобы увидеться со своим 7-летним сыном, который находился у бабушки в Житомирской области. Об этом "Суспільному" рассказала тетя Анастасии Березовской Екатерина Краснопёрова.

Родные ничего не знали о Монако

Березовская жила с сыном в Германии, куда переехала через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Там мальчик ходил в детский сад, а в Украину его привезли для того, чтобы ребенок побыл с бабушкой и посетил стоматолога перед началом учебного года.

"Она жила в Германии с ребенком, ходила на курсы немецкого языка, ей выплачивали социальное пособие", — рассказала тетя подозреваемой.

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8 июля в Государственной пограничной службе сообщили, что Березовская въехала в Украину 1 июля законным путем через один из пунктов пропуска. На тот момент еще не было информации ни о каких ограничениях в отношении этой женщины, ни о международном розыске.

По словам тети Анастасии, родные, в частности мать этой женщины, ничего не знали и не подозревали об инциденте в Монако. Мать Березовской "узнала обо всём из интернета", и когда она подвозила дочь до Житомира, то не знала, куда та поедет дальше.

Березовская никогда не бывала в Луганской области и не имела оружия

Красноперова также опровергла журналистам некоторую информацию о подозреваемой, которая распространялась в СМИ. В частности, она пояснила, что Анастасия не является переселенкой из Луганской области, где на самом деле никогда не была. Тетя пояснила, что семья Березовской родом из Городища Новогуйвинской общины, что в Житомирской области.

Что касается оружия, то, как утверждает Екатерина Краснопёрова, у женщины на самом деле никогда не было ни оружия, ни разрешения на него, и стрелять она не умела.

"Я её очень хорошо знаю. Это чисто моё мнение — её подставили. Наверное, её кто-то заманил. Я в этом не очень разбираюсь. Может, что-то обещали — какую-то плату", — отметила тётя подозреваемой.

Она также добавила, что забрать тело Анастасии и похоронить её должны были 9 июля, однако тело семье пока не вернули. Предположительно, это должно состояться в пятницу, 10 июля.

Напомним, 9 июля ТСН сообщила подробности о назначении подвального помещения, где, возможно, удерживали Березовскую и которое ранее СБУ назвала похожим на "место пыток".

Кроме того, в четверг "Суспильне" сообщило, что суд избрал меру пресечения в отношении второго подозреваемого в убийстве Березовской.