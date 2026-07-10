"Не вміла стріляти": рідні підозрюваної у вибуху в Монако спростували чутки і пояснили її приїзд в Україну

Анастасія Березовська, яку підозрюють у замаху на вбивство бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако, насправді ніколи не була на Луганщині і була родом із Житомирської області.

Жінка приїжджала в Україну, щоб побачитися із своїм 7-річним сином, який перебував у бабусі на Житомирщині. Про це "Суспільному" розповіла тітка Анастасії Березовської Катерина Краснопьорова.

Рідні нічого не знали про Монако

Березовська жила із сином у Німеччині, куди переїхала через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там хлопчик ходив у дитсадок, а в Україну його привезли для того, щоб дитина побула з бабусею та відвідала стоматолога перед початком навчального року.

"Жила вона в Німеччині з дитиною, ходила на курси німецької мови, соціальну допомогу їй платили", — розповіла тітка підозрюваної.

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У Державній прикордонній службі 8 липня повідомляли, що Березовська в'їхала в Україну 1 липня законним шляхом через один із пунктів пропуску. На той час не було ще інформації про жодні обмеження щодо жінки чи міжнародний розшук.

За словами тітки Анастасії, рідні, зокрема мама жінки, нічого не знали і не підозрювали щодо інциденту у Монако. Матір Березовської "дізналася про все з інтернету", і коли вона підвозила доньку до Житомира, то не знала, куди та поїде далі.

Березовська ніколи не була на Луганщині і не мала зброї

Краснопьорова також спростувала журналістам деяку інформацію щодо підозрюваної, яка поширювалася у ЗМІ. Вона зокрема пояснила, що Анастасія не є переселенкою з Луганщини, де насправді ніколи не була. Тітка пояснила, що родина Березовської родом із Городища Новогуйвинської громади, що у Житомирській області.

Що стосується зброї, то, як стверджує Катерина Краснопьорова, жінка насправді ніколи не мала зброї чи дозволу на неї, і стріляти не вміла.

"Я дуже добре її знаю. Чисто моя думка — її підставили. Мабуть, її хтось заманив. Я в цьому сильно не розуміюся. Може, щось обіцяли — якусь плату", — зазначила тітка підозрюваної.

Вона також додала, що забрати тіло Анастасії і поховати її мали 9 липня, проте тіло родині поки не повернули. Попередньо, це мають зробити у п'ятницю, 10 липня.

Нагадаємо, 9 липня ТСН повідомила деталі про призначення підвального приміщення, де могли утримувати Березовську і яке раніше СБУ назвала схожим на "місце тортур".

Також "Суспільне" у четвер повідомляло, що суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у вбивстві Березовської.