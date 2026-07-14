Вибух у Монако: підозрювані у вбивстві Березовської могли організувати замах на Єрмолаєва, – УП

До організації теракту в Монако можуть бути причетні двоє чоловіків, які вже є підозрюваними у справі про вбивство Анастасії Березовської. За даними джерел, вони співпрацюють зі слідством, а їхні свідчення допомагають правоохоронцям відтворити обставини підготовки замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Як пише видання "Українська правда", посилаючись на співрозмовників, близьких до розслідування, слідчі вважають, що організаторами теракту в Монако були куратори Анастасії Березовської — чинний співробітник ГУР Владислав Реут та колишній співробітник СБУ Віталій Жикович. Саме їм раніше оголосили підозру у вбивстві жінки.

За інформацією джерел, обидва фігуранти вирішили співпрацювати зі слідством і надали детальні покази. Їхні свідчення щодо ключових епізодів справи збігаються, що, за словами співрозмовників видання, дозволяє слідчим крок за кроком відновлювати повну картину подій.

За версією підозрюваних, Анастасія Березовська, яку слідство вважає безпосередньою виконавицею замаху на Вадима Єрмолаєва, кілька років жила в Німеччині разом із сином, маючи статус біженки. Одним із мотивів її участі в операції, як стверджують фігуранти, були гроші — нібито жінка хотіла заробити на купівлю будинку в Україні. Вони також розповіли, що їй оплачували поїздки, проживання, оренду автомобілів та інші витрати.

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Крім цього, підозрювані заявили, що до замаху на бізнесмена Березовська нібито брала участь і в інших операціях, серед яких згадується діяльність, пов'язана з блогером Анатолієм Шарієм.

Одним із найважливіших епізодів у справі стали свідчення про виготовлення вибухового пристрою. За даними джерел, Владислав Реут визнав, що виготовив електронний вузол ініціації, який запускає детонацію основного заряду. Також він уточнив, що цей елемент замаскували під дитячу іграшкову машинку, переправили через Німеччину, а вже там Березовська привела вибуховий пристрій у робочий стан.

Водночас Віталій Жикович стверджує, що жінка не могла самостійно виготовити такий пристрій, оскільки для цього були потрібні спеціальні знання та навички. Також один із підозрюваних повідомив, що початковий задум операції передбачав викрадення Вадима Єрмолаєва, однак пізніше план нібито змінили й вирішили здійснити замах.

Окремо слідчі перевіряють версію, що після того, як французькі правоохоронці встановили особу виконавиці, її могли ліквідувати, аби вона не змогла розповісти про інших учасників операції.

Джерела також зазначають, що чинного офіцера ГУР Владислава Реута характеризують як висококваліфікованого спеціаліста з мінно-вибухової справи. Наразі правоохоронці продовжують зіставляти отримані свідчення з іншими доказами, а розслідування триває.

Також в Офісі генерального прокурора журналістам пояснили, що наразі Владиславу Реуту та Віталію Жиковичу повідомлено про підозру лише у справі про вбивство Анастасії Березовської.

Вибух у Монако — що про це відомо

Нагадаємо, наприкінці червня біля житлового будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його 13-річний син та ще одна жінка. Згодом правоохоронці оголосили в міжнародний розшук українку Анастасію Березовську, підозрювану у причетності до замаху.

Уже на початку липня Березовську знайшли мертвою під Києвом із вогнепальними пораненнями. За підозрою у її вбивстві затримали чинного співробітника ГУР та колишнього правоохоронця, яких спочатку також перевіряли на можливу причетність до замаху на Єрмолаєва через фінансові перекази жінці.

Крім того, 9 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві Анастасії Березовської — Віталію Жиковичу та співробітнику ГУР Владиславу Реуту. Обох взяли під варту без права внесення застави.

Також Фокус писав, що СБУ заявила про виявлення підвалу, де, за версією слідства, могли незаконно утримувати Анастасію Березовську. Водночас адвокат Віталія Жиковича стверджував, що це приміщення було звичайним укриттям, а не місцем для тортур.

Натомість Вадим Єрмолаєв, за словами генерального прокурора Монако Стефана Тібо, поступово одужує після вибуху, однак його стан поки не дозволяє провести допит. Розслідування інциденту триває, а правоохоронці поки не встановили мотиви злочину.