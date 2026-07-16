"Їхньою метою було вбити нас трьох": бізнесмен Єрмолаєв звинуватив українську розвідку у вибуху в Монако

Бізнесмен Вадим Єрмолаєв, замах на якого було скоєно у Князівстві Монако наприкінці червня, заявив, що до організації вибуху нібито причетні чинні співробітники Головного управління розвідки України. При цьому бізнесмен висловив подяку президенту Володимиру Зеленському.

Єрмолаєв вперше висловився про замах на себе у машинописному листі, надісланому українською юридичною фірмою Dynasty Law & Investment, яка представляє його інтереси. Цей лист засвідчив також його адвокат, повідомило 15 липня французьке видання Nice Matin.

Про що йдеться у листі Єрмолаєва

У ньому йдеться, що надані Єрмолаєву та його захисникам матеріали розслідування нібито вказують на безпосередню причетність до організації вибуху чинних офіцерів ГУР.

"З огляду на матеріали розслідування, які нам були надані, ми переконані, що чинні офіцери Головного розвідувального управління Міністерства оборони України, відомого під абревіатурою ГУР, безпосередньо причетні до цієї спроби вбивства. Наявні на цей момент дані також дають підстави вважати, що операція не обмежується лише виконавцями та безпосередніми організаторами, а охоплює офіцерів ГУР, деякі з яких, як вважається, мають тісні зв’язки з нинішнім або колишнім керівництвом служби", — цитує медіа лист.

Відео дня

Єрмолаєв також засвідчив у листі, що повністю усвідомлює серйозність своїх звинувачень, проте вважає, що вони мають бути предметом всебічного розслідування, оскільки замах було скоєно на території європейської країни.

"Якщо чинні співробітники розвідувальної служби використовують своє службове становище, ресурси чи мережі для організації вбивства сім’ї на європейській території, то це вже не просто злочин проти моїх близьких. Це питання міжнародної безпеки та довіри до інституцій", — йдеться у листі Єрмолаєва.

У ГУР поки не коментували цих звинувачень бізнесмена.

Чому бізнесмен висловив подяку Зеленському

Попри звинувачення, спрямовані проти однієї з українських спецслужб, Єрмолаєв також висловив вдячність Володимиру Зеленському. Він заявив, що його особиста увага відіграє значну роль у цій справі.

Також бізнесмен наголосив, що його заява не спрямована проти України чи українського народу.

"Ця заява не спрямована ані проти України, ані проти українського народу. Україна залежить від довіри своїх союзників", — йдеться у листі.

Єрмолаєв також наголосив, що він разом з адвокатами продовжить співпрацювати з відповідними органами заради слідства, і попросив у влади Монако, Франції та України забезпечити захист своїх рідних та свідків у цій справі, поки всіх причетних не буде притягнуто до відповідальності

Також, згадуючи сам момент вибуху, бізнесмен наголосив, що виконавці нібито бачили поруч з ним жінку та дитину перед тим, як було підірвано вибуховий пристрій. За його словами, виконавці мали на меті "вбити усіх трьох".

Вибух у Монако — останні новини

14 липня "Українська правда" повідомила, що до організації теракту в Монако можуть бути причетні двоє чоловіків, які вже є підозрюваними у справі про вбивство Анастасії Березовської. Раніше підозру у вбивстві Березовської оголосили чинному співробітнику ГУР Владиславу Реуту та колишньому співробітнику СБУ Віталію Жиковичу.

10 липня генеральний прокурор Монако Стефан Тібо розповів, що розслідування у справі про замах на Єрмолаєва триває. Він додав журналістам BFMTV, що "усі версії залишаються актуальними і перебувають на стадії розслідування". Постраждалим внаслідок вибуху на той момент стало краще.