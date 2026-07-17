Замах на Єрмолаєва: СБУ відновила запис вибуху в Монако, який зняли виконавці (відео)

СБУ відновила відеодоказ, який намагалися знищити підозрювані у справі про замах на вбивство в Монако. На записі зафіксовано момент злочину, а слідство продовжує збирати нові докази та встановлювати всіх причетних до його організації й виконання.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який оприлюднив відповідне відео у своєму Telegram-каналі. За словами Кравченка, у межах розслідування замаху на вбивство в Князівстві Монако тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на отримання нових доказів та встановлення всіх обставин злочину.

Він зазначив, що одним із ключових доказів у справі став відеозапис із камери спостереження, яку виконавці заздалегідь встановили неподалік місця скоєння злочину. За задумом підозрюваних, камера мала зафіксувати момент виконання замовлення та підтвердити його результат.

Відео дня

Після злочину цей відеозапис був видалений, однак фахівцям Служби безпеки України вдалося його відновити. Як наголосив генеральний прокурор, саме професійна робота співробітників СБУ дозволила зберегти важливий доказ, який підозрювані намагалися знищити.

Кравченко також подякував оперативним працівникам СБУ, Національної поліції, слідчим і прокурорам за професійну та злагоджену роботу під час розслідування.

Він запевнив, що правоохоронці продовжують працювати над встановленням ролі кожного причетного до злочину та збором усієї доказової бази.

"Продовжуємо працювати над встановленням усіх обставин злочину, ролі кожного причетного та притягненням винних до відповідальності. Жоден доказ не залишиться поза увагою слідства. Працюємо далі", — написав прокурор.

Варто зауважити, що на оприлюдненому відео зафіксована людина, схожа на особу, яку раніше розшукували правоохоронці у цій справі. Вона одягнена в чорний одяг, та панаму, що, ймовірно, мало допомогти приховати її особу.

На записі ця людина залишає біля будинку чорний пакет, після чого спокійно відходить від місця події. Уже за кілька секунд стається вибух. При цьому незадовго до детонації до будинку заходять троє людей — чоловік, жінка та, ймовірно, підліток.

Вибух в Монако — що про це відомо

Нагадаємо, що ввечері 29 червня біля житлового будинку в Монако пролунав вибух, який, за даними ЗМІ, міг бути замахом на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Унаслідок вибуху сам Єрмолаєв зазнав серйозних поранень, а жінка, яку медіа ідентифікували як Анну Насобіну, отримала найтяжчі травми — вона втратила обидві ноги. Також постраждав 13-річний хлопець.

Згодом, 3 липня, прокуратура Монако повідомила про встановлення особи підозрюваного у скоєнні вибуху та замаху на Вадима Єрмолаєва. Уже через 36 годин після інциденту правоохоронці ідентифікували ймовірного виконавця, а згодом видали ордер на його арешт і оголосили щодо нього "червоне повідомлення" Інтерполу.

Підозрюваною у справі виявилася 39-річна громадянка України Анастасія Березовська, яка проживає в Німеччині. Однак, вже 6 липня під Києвом знайшли тіло цієї жінки з ознаками вогнепального пораненя. у правоохоронних органах заявило, що у цій справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів.

Крім того, днями Вадим Єрмолаєв уперше прокоментував замах на себе. У заяві, поширеній через своїх адвокатів, він стверджує, що, на його думку, до організації вибуху можуть бути причетні чинні співробітники Головного управління розвідки України. Водночас бізнесмен подякував президенту Володимиру Зеленському за увагу до цієї справи.