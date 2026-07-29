У Росії скоїли замах на керівника компанії-розробника БпЛА: що відомо

У Росії в Тулі скоїли замах на керівника компанії з виробництва безпілотників Андрія Черезова. Невідомий кілька разів вистрілив у підприємця в під'їзді його будинку, після чого зник. Постраждалого госпіталізували, а за фактом нападу відкрили кримінальну справу.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, стрілянина сталася близько першої години ночі 29 липня в під'їзді багатоповерхового будинку на вулиці Міхєєва в Тулі. За попередніми даними, нападник заздалегідь підстеріг Андрія Черезова та відкрив вогонь у момент, коли той уже відчиняв двері своєї квартири.

За наявною інформацією, зловмисник кілька разів вистрілив у підприємця, після чого втік із місця події. Дружина Черезова почула три постріли, однак самого нападника не бачила.

Відомо, що Андрій Черезов очолює компанію, яка займається виробництвом безпілотних літальних апаратів. Після нападу його доправили до лікарні. Інформація про стан потерпілого наразі не розголошується.

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Наразі за фактом стрілянини відкрито кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють особу нападника та з'ясовують усі обставини інциденту.

За даними ASTRA, компанію "Русская лаборатория воздушного транспорта" зареєстрували в Тулі у 2022 році. Вона займається науковими розробками у сфері природничих і технічних наук. Її керівником та єдиним власником є Андрій Черезов. У 2023 році виручка компанії становила близько 110 млн рублів, а чистий прибуток — 6,7 млн рублів.

Нагадаємо, що наприкінці липня в російському Бєлгороді внаслідок атаки безпілотника на автозаправну станцію "Лукойл" загинув секретар міського відділення КПРФ Олександр Логвінов. За даними російських ЗМІ, дрон влучив у його автомобіль, який перебував на території АЗС, унаслідок чого чоловік дістав смертельні поранення.

Крім того, Фокус писав, що 29 червня біля житлового будинку в Монако пролунав вибух, який, за даними ЗМІ, міг бути замахом на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Унаслідок вибуху сам Єрмолаєв зазнав серйозних поранень, а жінка, яку медіа ідентифікували як Анну Насобіну, отримала найтяжчі травми — вона втратила обидві ноги. Також постраждав 13-річний хлопець.