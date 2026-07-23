У Бєлгороді дрон влучив в авто секретаря КПРФ: чоловік загинув на місці (фото)

У Бєлгороді внаслідок атаки безпілотника на автозаправну станцію "Лукойл" загинув секретар міського відділення Комуністичної партії РФ Олександр Логвінов. За даними російських ЗМІ, дрон влучив у його автомобіль, а чоловік помер від отриманих поранень.

Як пише Telegram-канал "Пепел", посилаючись на заяву Бєлгородського обласного відділення КПРФ, Олександр Логвінов загинув 21 липня після атаки безпілотника на АЗС.

За інформацією Бєлгородського обкому КПРФ, Логвінов був секретарем Бєлгородського міського комітету партії та входив до складу обласного комітету. У партії підтвердили його загибель, повідомивши, що він помер 21 липня.

Депутат Державної думи РФ від КПРФ Сергій Гаврилов заявив, що безпілотник вдарив по автомобілю Логвінова, який перебував на території автозаправної станції "Лукойл". За його словами, чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці ще до прибуття екстрених служб. Крім автомобіля, в якому перебував загиблий, як пишуть ЗМІ, пошкодження дістали ще чотири машини, що знаходилися поруч.

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За час політичної діяльності Логвінов неодноразово балотувався до представницьких органів влади різних рівнів. Крім того, він відповідав за організацію протестної діяльності міського відділення КПРФ.

Раніше Telegram-канал "Пепел" повідомляв, що 21 липня безпілотник атакував автозаправну станцію "Лукойл" на вулиці Волчанській у Бєлгороді. Після удару на території АЗС спалахнули автомобіль і обладнання заправки.

У Бєлгороді під час атаки безпілотника на АЗС "Лукойл" загинув секретар міського відділення КПРФ. Фото: Пепел

Дрони масовано атакували Бєлгород — що відомо

Як зазначає Telegram-канал "Пепел", 23 липня Бєлгород і населені пункти області протягом дня зазнали масштабної атаки безпілотників. Перші повідомлення про проліт БПЛА з'явилися ще вночі, а зранку дрони почали атакувати різні об'єкти в місті.

За інформацією каналу, однією з головних цілей стали автозаправні станції. Під ударами опинилися АЗС "Лукойл" на Водстрої, Teboil на Сумській вулиці, а також "Газпром" і "Татнефть" на Магістральній. Після влучань виникали пожежі, були пошкоджені навіси, обладнання заправок і припарковані автомобілі. На АЗС Teboil, за даними місцевої влади, поранення дістали жінка та двоє чоловіків.

Атака по Бєлгороду 23 липня Фото: Пепел

Також безпілотники атакували територію оптового ринку на вулиці Чичеріна, де постраждали двоє чоловіків, а уламками було пошкоджено три вантажівки. Ще один дрон влучив у вантажний автомобіль, пошкодивши його кабіну та причіп.

У центрі Бєлгорода також пролунали вибухи. Спочатку повідомлялося, що безпілотник міг летіти у бік будівлі уряду області, однак пізніше "Пепел" уточнив, що БПЛА впав біля будівлі РАЦС після роботи засобів радіоелектронної боротьби. Внаслідок вибуху двоє чоловіків отримали осколкові поранення ніг, ще два автомобілі були пошкоджені.

Крім Бєлгорода, атаки фіксувалися й у різних районах області. За повідомленнями, дрони били по автомобілях, підприємствах і цивільній інфраструктурі. У Шебекінському окрузі внаслідок удару по автомобілю загинув чоловік, ще кілька людей у різних населених пунктах отримали поранення.

Ближче до полудня в області оголосили ракетну небезпеку. Після серії потужних вибухів Telegram-канал повідомив про ймовірний удар по греблі Бєлгородського водосховища, а згодом — про повторний удар по цьому ж об'єкту. Інформації про масштаби можливих пошкоджень на той момент не надходило.

Нагадаємо, що 21 липня Бєлгород зазнав ракетної атаки. Після серії вибухів у частині міста зникло водопостачання, а OSINT-аналітики припускали, що під удар могли потрапити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Також Фокус писав, що 6 липня після серії вибухів у Бєлгороді стався масштабний блекаут. Без електропостачання залишилася значна частина міста. Тоді ж під ударом опинилася місцева теплова електростанція.