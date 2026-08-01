В ресторане в Москве, где произошел взрыв, мог находиться генерал РФ: СМИ раскрыли его личность

1 августа в Москве произошел взрыв в ресторане Balzi Rossi, в результате которого, по официальной информации, погибли три человека, а еще 15 получили ранения. После трагедии в российском информационном пространстве начали появляться сообщения о том, что в заведении в это время проходил закрытый банкет, на котором якобы присутствовали представители российской элиты.

Как пишет независимое российское издание ASTRA, ссылаясь на сообщение Z-пропагандистки Анастасии Кашеваровой, в ресторане Balzi Rossi в тот вечер проходило частное празднование с участием "кого-то из элиты". Впоследствии во время банкета неожиданно раздался взрыв. Россиянка утверждает, что в результате инцидента есть погибшие и многие раненые, а также предполагает, что в ресторане могли праздновать свадьбу. В то же время, никаких доказательств своих слов она не предоставила.

До этого свидетели рассказывали, что в тот вечер в ресторане якобы праздновали день рождения одного из российских генералов. По его словам, возле заведения было припарковано по меньшей мере пять автомобилей с черными номерными знаками, обычно используемые военными и другими силовыми структурами РФ. Кроме того, рядом стоял автобус Росгвардии. Однако эта информация пока не подтверждена независимыми источниками.

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Кроме того, своими предположениями поделился российский журналист Олег Кашин. По его мнению, речь идет о праздновании дня рождения главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, генерал-полковника Александра Чайко.

Александр Чайко Фото: Из открытых источников

В то же время, журналисты ASTRA выяснили, что 1 августа ресторан Balzi Rossi был полностью закрыт для обычных посетителей из-за проведения частного банкета.

По официальным данным МВД РФ, взрыв произошел около 20:10 у летней террасы ресторана. В ведомстве сообщили о трех погибших и 15 пострадавших, получивших травмы разной степени тяжести.

Один из очевидцев рассказал, что находился в сквере недалеко от ресторана, когда услышал громкий взрыв. По его словам, эпицентр находился возле летней веранды заведения. После взрыва над местом произошел густой дым, однако признаков масштабного пожара он не видел. Свидетель также подтвердил, что в результате инцидента есть погибшие.

Напомним, что вечером 1 августа в ресторане Balzi Rossi в Москве произошел мощный взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли три человека, еще 15 получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. По предварительной информации российских СМИ, причиной инцидента могла стать утечка газа, однако официально эту версию пока не подтвердили.

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