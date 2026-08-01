В Москве раздался взрыв в кафе: есть много пострадавших (видео)

Вечером 1 августа в Москве произошел мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади у станции метро "Баррикадная". По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще по меньшей мере семеро получили ранения.

Как сообщает российское издание Mash, взрыв прогремел в кафе на Кудринской площади вечером 1 августа. По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека, еще семеро получили травмы разной степени тяжести.

До этого сообщалось о десяти пострадавших, среди которых один человек находился в состоянии клинической смерти. Официального подтверждения окончательного количества жертв и потерпевших пока нет.

После взрыва в здании ресторана вспыхнул пожар. Известно, что к месту происшествия прибыли более двух десятков автомобилей скорой помощи, а также подразделения МЧС и другие экстренные службы, которые проводят спасательную операцию и ликвидацию последствий.

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В то же время российское издание Baza сообщает, что на момент взрыва ресторан Balzi Rossi был закрыт для посетителей, поскольку там проходило частное мероприятие. По информации источников издания, среди пострадавших есть по меньшей мере четверо сотрудников заведения.

Причины взрыва официально пока не разглашаются. На месте продолжаются следственные действия, а российские экстренные службы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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