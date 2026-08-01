У Москві пролунав вибух у кафе: є багато постраждалих (відео)
Увечері 1 серпня в Москві стався потужний вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі поблизу станції метро "Барикадна". За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули троє людей, ще щонайменше семеро дістали поранення.
Як повідомляє російське видання Mash, вибух пролунав у кафе на Кудринській площі ввечері 1 серпня. За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули троє людей, ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості.
До цього ж повідомлялося про десятьох постраждалих, серед яких одна людина перебувала у стані клінічної смерті. Офіційного підтвердження остаточної кількості жертв і потерпілих наразі немає.
Після вибуху в будівлі ресторану спалахнула пожежа. Наразі відомо, що до місця події прибули понад два десятки автомобілів швидкої допомоги, а також підрозділи МНС та інші екстрені служби, які проводять рятувальну операцію й ліквідацію наслідків.
Водночас російське видання Baza повідомляє, що на момент вибуху ресторан Balzi Rossi був зачинений для відвідувачів, оскільки там проходив приватний захід. За інформацією джерел видання, серед постраждалих є щонайменше четверо співробітників закладу.
Причини вибуху офіційно поки не називаються. На місці тривають слідчі дії, а російські екстрені служби встановлюють усі обставини події.
Однак, як уточнюють російські ЗМІ, попередньою причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi міг стати витік газу. За останніми даними станом на 20:51, загинули троє людей, ще 15 отримали поранення. При цьому двох постраждалих госпіталізували у вкрай тяжкому стані.
Нагадаємо, що в Росії вперше відкрили для населення карти укриттів у кількох округах Московської області на тлі побоювань нових ударів по Москві. Таке рішення ухвалили після масових скарг жителів на відсутність оповіщення під час атак безпілотників і заяв про можливу появу нових українських ракет, здатних досягати російської столиці.
Також Фокус писав, що 28 липня Московську область атакували безпілотники, внаслідок чого в місті Чехов виникла пожежа. Через загрозу дронів у столиці РФ навіть тимчасово обмежували роботу аеропортів.