У Москві пролунав вибух у кафе: є багато постраждалих (відео)

Увечері 1 серпня в Москві стався потужний вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі поблизу станції метро "Барикадна". За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули троє людей, ще щонайменше семеро дістали поранення.

Як повідомляє російське видання Mash, вибух пролунав у кафе на Кудринській площі ввечері 1 серпня. За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули троє людей, ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

До цього ж повідомлялося про десятьох постраждалих, серед яких одна людина перебувала у стані клінічної смерті. Офіційного підтвердження остаточної кількості жертв і потерпілих наразі немає.

Після вибуху в будівлі ресторану спалахнула пожежа. Наразі відомо, що до місця події прибули понад два десятки автомобілів швидкої допомоги, а також підрозділи МНС та інші екстрені служби, які проводять рятувальну операцію й ліквідацію наслідків.

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Водночас російське видання Baza повідомляє, що на момент вибуху ресторан Balzi Rossi був зачинений для відвідувачів, оскільки там проходив приватний захід. За інформацією джерел видання, серед постраждалих є щонайменше четверо співробітників закладу.

Причини вибуху офіційно поки не називаються. На місці тривають слідчі дії, а російські екстрені служби встановлюють усі обставини події.

Однак, як уточнюють російські ЗМІ, попередньою причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi міг стати витік газу. За останніми даними станом на 20:51, загинули троє людей, ще 15 отримали поранення. При цьому двох постраждалих госпіталізували у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, що в Росії вперше відкрили для населення карти укриттів у кількох округах Московської області на тлі побоювань нових ударів по Москві. Таке рішення ухвалили після масових скарг жителів на відсутність оповіщення під час атак безпілотників і заяв про можливу появу нових українських ракет, здатних досягати російської столиці.

Також Фокус писав, що 28 липня Московську область атакували безпілотники, внаслідок чого в місті Чехов виникла пожежа. Через загрозу дронів у столиці РФ навіть тимчасово обмежували роботу аеропортів.