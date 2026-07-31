Через страх перед атаками: у Підмосков'ї вперше почали публікувати карти укриттів, — ЗМІ

Росія, ймовірно, почала готуватися до можливих ударів по Москві. У кількох округах Московської області влада вперше оприлюднила карти укриттів для населення, де жителі зможуть сховатися у разі ракетної чи дронової атаки.

Як пише видання The Moscow Times, інтерактивні карти вже з'явилися на офіційних сайтах адміністрацій Люберецького, Подольського та Одинцовського міських округів Московської області.

Зокрема, у Люберцях 30 липня опублікували карту, на якій позначені сотні місць, придатних для укриття людей під час надзвичайних ситуацій. Наприклад, до списку увійшли:

підвали житлових будинків;

підземні паркінги;

поштові відділення;

та інші заглиблені приміщення, які, за оцінкою місцевої влади, можуть використовуватися як захисні споруди.

Крім того, подібну карту оприлюднили й у Подольську. Там біля кожного укриття вказали його площу, а також максимальну кількість людей, яких воно може вмістити. Мешканцям рекомендують у разі небезпеки брати із собою лише найнеобхідніше: документи, ліки та мобільний телефон із зарядним пристроєм.

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У кількох округах Московської області влада вперше оприлюднила карти укриттів для населення. Фото: The Moscow Times

Як пише автор матеріалу, опублікувати ці карти вирішили невдовзі після заяви власника української компанії Fire Point Дениса Штілермана, який припустив, що після завершення випробувань нової української балістичної ракети удари по Москві можуть реалізуватися вже восени.

За даними видання, Fire Point виробляє далекобійні ударні безпілотники FP-1 і крилаті ракети FP-5 "Фламінго", а також працює над балістичними ракетами FP-7 та FP-9. Про розробку цих ракет компанія повідомила ще восени 2025 року, а в лютому провела перше випробування FP-7. Ба більше, за оприлюдненими характеристиками, FP-7 здатна вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, тоді як дальність FP-9 — може сягати 850 кілометрів.

У The Moscow Times також нагадали, що після одного з наймасовіших нальотів українських безпілотників на Москву та Підмосков'я в середині червня росіяни масово скаржилися на відсутність системи оповіщення. До прикладу, жителі Раменського, Котельників, Красногорська та інших міст розповідали, що не отримали ані SMS-повідомлень, ані сигналів сирени. За їхніми словами, про атаку вони дізналися лише тоді, коли побачили безпілотники в небі або наслідки ударів.

Після цього мешканці неодноразово зверталися до місцевої влади з проханням повідомити, де розташовані найближчі укриття. Однак чиновники тривалий час відмовлялися розкривати таку інформацію, оскільки, за їхніми словами, вона буде доступною лише "в період мобілізації та у воєнний час". Тепер же влада кількох округів Московської області вперше зробила ці дані публічними.

Нагадаємо, що 28 липня Московська область опинилася під масованою атакою безпілотників. Так, у місті Чехов після ймовірного влучання по території промислового підприємства спалахнула пожежа. А у московських аеропортах "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський" через атаку тимчасово обмежували прийом і відправлення літаків.

До цього, 20 липня, Москву та Московську область також атакували безпілотники. Після серії вибухів і пожеж у Подольську OSINT-аналітики повідомляли про ймовірне ураження найбільшого логістичного хабу компанії Wildberries.